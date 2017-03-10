Яна Рудковская стала героиней нового выпуска шоу «Секрет на миллион». Телеведущей Лере Кудрявцевой продюсер рассказала, что ее жизнь с экс-супругом Виктором Батуриным не была такой беззаботной, как многим, возможно, кажется:

«Дарить бриллианты и давать деньги — это совершенно две разные вещи. На жизнь я у него не просила — я сама зарабатывала. Когда у него было тяжелое время, я ему давала. Когда у него были проблемы с сестрой, у него были перекрыты все счета, мы жили на мои деньги. Он мне как-то отдал 500 тысяч долларов, сказал, что это мне на черный день. И потом этот черный день настал, и он забрал все эти деньги».



Напомним, Яна Рудковская развелась со своим первым мужем Виктором Батуриным в 2008 году, а спустя год вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. От первого брака у Рудковской двое сыновей – Николай и Андрей. Продюсер публично признала, что Андрей, старший из мальчиков, является приемным, его матерью является вторая жена Батурина Юлия Салтовец. В январе 2013 года Рудковская родила Евгению Плющенко сына Александра.

Фото: Starface, Instagram