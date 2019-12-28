Яна Рудковская намекнула на возможное пополнение в семействе?

Отметим, Эльвира Валентиновна Исакова —известный врач-акушер-гинеколог-репродуктолог. Именно к ней обращалась Яна Рудковская, которая мечтает вновь испытать радость материнства. В одной из первых серий шоу «Яна Супер» продюсер призналась, что за последние два года перенесла четыре попытки ЭКО и несколько курсов гормональной терапии, однако долгожданная беременность так и не наступила. Яне и ее супругу советуют задуматься о суррогатном материнстве, однако не все подруги продюсера поддерживают эту идею. Например, модель и многодетная мама Наталья Водянова считает, что можно взять на воспитание ребенка из детского дома: «Если по каким-то медицинским причинам необходимо прибегнуть к услугам суррогатной матери, то это выбор каждого. Просто можно сделать выбор в пользу чьей-то жизни, которая уже есть и нуждается в заботе. И это тоже хороший выбор».

А вы смотрели реалити-шоу «Яна Супер»?