В доме Спиридонова состоялось одно из самых долгожданных для детей наших звезд событие — новогодняя детская елка журнала Tatler.

Праздничное мероприятие, прошедшее при поддержке компании Mercury, посетили многие звезды со своими семьями. Яна Рудковская, правда, появилась на елке без супруга Евегения Плющенко, зато с сыном Сашей и в платье, благодаря которому была в центре внимания. Рудковская выбрала дерзкое мини-платье с вырезом на груди.