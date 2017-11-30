Звезды открыли череду новогодних мероприятий.

Вчера, 30 ноября, в кулинарной школе Chefshows by Novikov состоялся новогодний завтрак журнала TATLER и французского дома шампанских вин Pol Roger. На мероприятии были замечены Яна Рудковская, Марина Юдашкина, Ксения Чилингарова, Наталья Гольденберг, Ксения Соловьева, Алла Вербер, Марина Ким и многие другие.

«Новогодний завтрак мы проводим в ноябре, потому что, я уверена, уже со следующей недели у вас будет пять приглашений на вечер, не будет ни нарядов, ни сил. И мы хотим быть первыми, мечтаем вас поздравить, пожелать, чтобы в новом году было весело и чтобы мы все были счастливы», — сказала главный редактор TATLER Ксения Соловьева.

Как и подобает, на завтраке звезды выглядели довольно скромно, но весьма элегантно. Яна Рудковская выбрала озорное джинсовое платье, которое она дополнила водолазкой и оригинальной сумочкой.