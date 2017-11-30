Марина Юдашкина и Яна Рудковская встретились на Новогоднем завтраке Tatler
Вчера, 30 ноября, в кулинарной школе Chefshows by Novikov состоялся новогодний завтрак журнала TATLER и французского дома шампанских вин Pol Roger. На мероприятии были замечены Яна Рудковская, Марина Юдашкина, Ксения Чилингарова, Наталья Гольденберг, Ксения Соловьева, Алла Вербер, Марина Ким и многие другие.
«Новогодний завтрак мы проводим в ноябре, потому что, я уверена, уже со следующей недели у вас будет пять приглашений на вечер, не будет ни нарядов, ни сил. И мы хотим быть первыми, мечтаем вас поздравить, пожелать, чтобы в новом году было весело и чтобы мы все были счастливы», — сказала главный редактор TATLER Ксения Соловьева.
Как и подобает, на завтраке звезды выглядели довольно скромно, но весьма элегантно. Яна Рудковская выбрала озорное джинсовое платье, которое она дополнила водолазкой и оригинальной сумочкой.
Марина Юдашкина осталась верна элегантному стилю и надела классическое маленькое черное платье.
Гости мероприятия поучаствовали в мастер-классе по приготовлению легкой новогодней закуски — овощного террина с козьим сыром от шеф-повара Катерины Моисеевой. В меню завтрака были также оливье с авокадо и перепелиным яйцом, слабосоленый лосось со сливочным муссом и золой из порея, утка с пряной вишней. На горячее — палтус су-вид с пюре из корня сельдерея и фетучини из цукини и моркови. На десерт был малиновый ганаш, сливочный крем с розмарином, мандарин, меренга и имбирный крамбл.
Фото: instagram, архивы пресс-служб