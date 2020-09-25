Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовятся к рождению второго общего ребенка?
Фото: Instagram Яны Рудковской
«Когда у тебя есть желание иметь детей, но нет возможности их выносить, это единственный путь. Я человек суеверный, поэтому просто скажу: "Ждите!". И мы ждем. Я надеюсь, если все будет хорошо, то все будет. Мы первые открыто заявили, что прибегнем к услугам суррогатной матери. Потому что у меня было несколько попыток неудачных беременностей», — заявила Рудковская в шоу «Алена, блин!».
Напомним, недавно Яна Рудковская опубликовала в Instagram нежные фотографии с мужем, снимки сделали в день их венчания. На них супруги позируют в красивой одежде в церкви со всеми тремя сыновьями. В честь праздника согласился сфотографироваться даже Андрей, который предпочитает оставаться за кадром. «3 года со дня нашего венчания в прекрасном храме. Этот день я не забуду никогда», — нежно подписала Яна фотографии.
Яна и Евгений познакомились, когда Дима Билан готовился к выступлению на «Евровидении». Рудковская была его продюсером, а Плющенко выступал в номере артиста. Их роман развивался стремительно. Свадьба знаменитостей состоялась 12 сентября 2009 года. Супруги воспитывают общего сына Александра, у Яни есть еще два взрослых сына — Андрей и Николай Батурины.
Фото: Instagram
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