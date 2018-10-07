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Яна Рудковская и другие звезды поздравили Владимира Путина с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Филиппа Киркорова

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Президенту России сегодня исполнилось 66 лет

Сегодня отмечает день рождения президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. По сложившейся традиции, многие звезды воспользовались социальными сетями, чтобы поздравить лидера страны с праздником.

«С днём Рождения,Владимир Владимирович @putin_leader ! С днём Рождения наш Великий Президент! Счастья Вам бесконечного,здоровья и сил !Сильный Президент -Сильная Россия ! 🇷🇺» — поздравила Яна Рудковская.

«Добрый вечер друзья! Сегодня 7 октября у нашего Президента Владимира Путина день рождения 🎂. Я обратила внимание на ленту Instagram. Все,все, все его поздравляют, как близкого друга. Мы лично с Владимиром Владимировичем мало знакомы, можно сказать совсем шапочно. И мне кажется, что публично поздравлять человека, который тебя не знает как-то не интеллигентно. Но, все-таки, как Президенту нашей страны, в День Рождения, я хочу пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — написала Алла Довлатова.

Анастасия Заворотнюк записала видеообращение к имениннику.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, масштабных свершений на благо нашей страны!!!» — поздравил президента Николай Басков.

«С днём рождения Владимир Владимирович!!! Желаю вам счастья, здоровья и всего самого лучшего», — обратилась к Владимиру Путину Анна Семенович.

«С днём рождения, мой Президент!!!», — написала Юлия Барановская, а Виктория Лопырева поздравила именинника в стиле Мэрилин Монро: «Happy Birthday Mr President».

«Я думаю это неплохой подарок ко Дню рождения Президента России!! #владимирпутин Спорт и Музыка объединяет людей со всего мира #россия #ufc#победа #mahachkala @khabib_nurmagomedov @thenotoriousmma С Днём рождения, дорогой Владимир Владимирович!», — креативно подошел к поздравлениям Иосиф Пригожин.

«Добрый вечер друзья! Сегодня 7 октября у нашего Президента Владимира Путина день рождения 🎂. Я обратила внимание на ленту Instagram. Все,все, все его поздравляют, как близкого друга. Мы лично с Владимиром Владимировичем мало знакомы, можно сказать совсем шапочно. И мне кажется, что публично поздравлять человека, который тебя не знает как-то не интеллигентно. Но, все-таки, как Президенту нашей страны, в День Рождения, я хочу пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — написала Алла Довлатова.

«С днём Рождения, наш Президент! Владимир Владимирович, здоровья Вам, сил и терпения! 💪🏻», — поздравил Евгений Плющенко.

Наташа Королева также опубликовала оригинальное поздравительное видео.

«Мой Президент 🙌🏻🙏🏻 С днём Рождения ❤️ Желаю Вам большого здоровья. Столько всего еще предстоит сделать 💪🏻», — написала Ольга Бузова. Екатерина Волкова, Александр Якин, Юлия Куварзина и другие актеры пригласили президента на свой спектакль.

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Сегодня день рождения президента РФ Владимира Путина. ⠀ ⠀ Люди в социальных сетях делятся на тех, кто поздравляет его сам, и тех, кто обсуждает чужие поздравления. ⠀ ⠀ Путин не оставляет безучастным никого. Он существует вне рейтингов, вне модных трендов и законов хайпа. ⠀ ⠀ Сегодня он - единственный политик в мире, чья сила беспрекословна, а уровень упоминаемости, узнаваемости и причастности ко всему, что происходит в мире, больше, чем у любого другого лидера. ⠀ ⠀ Владимир Путин - это сила, которую признают и которой сопротивляются. Сила, которую стремятся расшатать, в итоге лишь укрепляя. ⠀ Самая яркая историческая фигура, он сумел спасти Россию от развала. ⠀ ⠀ Я не знаю сегодня ни одного другого политика, способного так же сохранять целостность России. Для меня это очевидно, как очевидно и то, что Россия движется вперёд. ⠀ ⠀ Может быть, не так быстро, и не так синхронно, и не так результативно, как ему хочется. Потому что Путин чётко посылает всем сигнал: жить в этой стране нам и строить ее тоже нам самим. Какую построим, в такой и будем жить. ⠀ ⠀ Хочу, чтобы президент был здоров ещё долгие годы. Хочу, чтобы те изменения, которые заложены в новую Россию, никто не смог отмотать назад. Это самое главное. ⠀ ⠀ Проблемы есть у всех, но в современном мире сохранение целостности государства становится проблемой многих глобальных игроков. Пока страной руководит такой президент, у нас ее нет. ⠀ ⠀ Надеюсь, что и не будет. Так что многая лета вам, господин Президент.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Kremlin Pool, President of Russia, Alexei Druzhinin/Globallookpress, instagram

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