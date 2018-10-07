Яна Рудковская и другие звезды поздравили Владимира Путина с днем рождения

«С днём рождения, мой Президент!!!», — написала Юлия Барановская, а Виктория Лопырева поздравила именинника в стиле Мэрилин Монро: «Happy Birthday Mr President».

«Я думаю это неплохой подарок ко Дню рождения Президента России!! #владимирпутин Спорт и Музыка объединяет людей со всего мира #россия #ufc#победа #mahachkala @khabib_nurmagomedov @thenotoriousmma С Днём рождения, дорогой Владимир Владимирович!», — креативно подошел к поздравлениям Иосиф Пригожин.

«Добрый вечер друзья! Сегодня 7 октября у нашего Президента Владимира Путина день рождения 🎂. Я обратила внимание на ленту Instagram. Все,все, все его поздравляют, как близкого друга. Мы лично с Владимиром Владимировичем мало знакомы, можно сказать совсем шапочно. И мне кажется, что публично поздравлять человека, который тебя не знает как-то не интеллигентно. Но, все-таки, как Президенту нашей страны, в День Рождения, я хочу пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — написала Алла Довлатова.

«С днём Рождения, наш Президент! Владимир Владимирович, здоровья Вам, сил и терпения! 💪🏻», — поздравил Евгений Плющенко.

Наташа Королева также опубликовала оригинальное поздравительное видео.