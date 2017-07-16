Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Роналдиньо и другие посетили первый матч чеченского футбольного клуба «Ахмат»
16 июля в Грозном состоялось знаковое событие: в рамках Чемпионата России по футболу на поле впервые вышла команда «Ахмат», которая раньше называлась «Тереком». Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Николай Басков и другие звезды прилетели в Грозный по приглашению Рамзана Кадырова.
Особенным гостем стал бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне посол клуба «Барселона» Роналдиньо. Звездные гости мероприятия не упустили возможности сделать селфи с легендой мирового футбола. Сам Роналдиньо впоследствии поблагодарил организаторов за отличный прием.
С Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым @kadyrov_95 и мировой легендой футбола @ronaldinho ) Болеем за Ахмат ! #ахматсила ⚽️
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
2 legends - @ronaldinho and @plushenkoofficial ✌🏻#ахматсила
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
«Сегодня мы являемся участниками большого исторического события в футбольной жизни Чеченской Республики и России. На арену российского футбола выходит команда с новым именем "Ахмат". Присвоение этого имени связано с обращением многих и многих тысяч болельщиков из разных уголков мира, которые призывали дать команде имя нашего национального лидера, выдающегося государственного деятеля, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — рассказал Рамзан Кадыров.
Первым соперником обновленного клуба на поле стал пермский «Амкар». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ахмата» — на 39-й минуте победный гол забил бразилец Леонардо Лима. Следующий матч для чеченской команды состоится 23 июля — это будет встреча с «Ростовом».
После матча состоялся торжественный ужин, фотографиями с которого звезды с удовольствием делились в социальных сетях.
Фото: instagram.com