Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров собрал весь цвет светской тусовки на премьерную игру

16 июля в Грозном состоялось знаковое событие: в рамках Чемпионата России по футболу на поле впервые вышла команда «Ахмат», которая раньше называлась «Тереком». Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Николай Басков и другие звезды прилетели в Грозный по приглашению Рамзана Кадырова.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Июл 16 2017 в 1:54 PDT

Особенным гостем стал бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне посол клуба «Барселона» Роналдиньо. Звездные гости мероприятия не упустили возможности сделать селфи с легендой мирового футбола. Сам Роналдиньо впоследствии поблагодарил организаторов за отличный прием.

Публикация от Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) Июл 16 2017 в 1:23 PDT

С Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым @kadyrov_95 и мировой легендой футбола @ronaldinho ) Болеем за Ахмат ! #ахматсила ⚽️ Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 16 2017 в 10:55 PDT

2 legends - @ronaldinho and @plushenkoofficial ✌🏻#ахматсила Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 16 2017 в 12:19 PDT

«Сегодня мы являемся участниками большого исторического события в футбольной жизни Чеченской Республики и России. На арену российского футбола выходит команда с новым именем "Ахмат". Присвоение этого имени связано с обращением многих и многих тысяч болельщиков из разных уголков мира, которые призывали дать команде имя нашего национального лидера, выдающегося государственного деятеля, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — рассказал Рамзан Кадыров.

Первым соперником обновленного клуба на поле стал пермский «Амкар». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ахмата» — на 39-й минуте победный гол забил бразилец Леонардо Лима. Следующий матч для чеченской команды состоится 23 июля — это будет встреча с «Ростовом».

После матча состоялся торжественный ужин, фотографиями с которого звезды с удовольствием делились в социальных сетях.