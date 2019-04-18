Яна Рудковская показала свои кутюрные платья в честь запуска нового модного проекта

Трех победительниц GRAND VOYAGE Ульяна Сергеенко, первый российский дизайнер, ставший официальным участником Недели высокой моды в Париже, пригласит в Париж на свой показ в июне и проведет на бэкстейдж. А чтобы показать, как Москва живет в преддверии самого ожидаемого события фэшн-индустрии, Mondoro организует серию вечеринок, приоткрывающих двери в мир haute couture. Одна из них пройдет в шоу-руме Ульяны Сергеенко, где гости смогут узнать, как команда всемирно известного дизайнера готовится к показам. Среди других событий – фотосессия от звездного фотографа, делающего фэшн-съемки для глянцевых журналов, и VIP-бранч с фэшн-легендой, знающей все о том, как мирровые тренды приходят в Россию.

Яна Рудковская: «Париж для меня — особенный город. Именно в Париже 10 лет назад я впервые побывала на кутюрном показе, увидела творение великого Зухаира Мурада и… надела это платье на свою свадьбу. Можно смело сказать, что Haute Couture навсегда в моей душе и в моем сердце. Попробуйте и вы начать свою историю кутюра вместе со мной и Mondoro!».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба