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Яна Рудковская показала свои кутюрные платья в честь запуска нового модного проекта

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлианна Караулова и Яна Рудковская

Фото: Пресс-служба
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17 апреля состоялся торжественный ужин по случаю запуска нового проекта GRAND VOYAGE от Яны Рудковской и Mondoro. Он объединит две модные столицы – Москву и Париж – и позволит обычным девушкам попасть на Парижскую неделю моды и другие эксклюзивные события из мира haute couture, билеты на которые не продаются.

На презентации программы собрались Яна Расковалова, Ксения Суханова, Юлия Барановская, Эвелина Хромченко, Дарья Клюкина, Юлианна Караулова, Екатерина Одинцова, Герман Ларкин и другие. Они также смогли увидеть частную коллекцию любимых платьев от кутюр Яны Рудковской, впервые представленную публике в формате выставки.

Высокая мода интересна многим, но лишь единицы попадают на показы и могут заглянуть за кулисы этой полной шарма, тайн и вдохновения вселенной. С новой программой от Mondoro такую возможность может получить каждый, приняв участие в конкурсе GRAND VOYAGE. Вот уже второй год бренд итальянского игристого раскрывает подлинные моменты красоты для тех, кто стремится быть прекрасными снаружи и внутри.

Фото: Пресс-служба

Трех победительниц GRAND VOYAGE Ульяна Сергеенко, первый российский дизайнер, ставший официальным участником Недели высокой моды в Париже, пригласит в Париж на свой показ в июне и проведет на бэкстейдж. А чтобы показать, как Москва живет в преддверии самого ожидаемого события фэшн-индустрии, Mondoro организует серию вечеринок, приоткрывающих двери в мир haute couture. Одна из них пройдет в шоу-руме Ульяны Сергеенко, где гости смогут узнать, как команда всемирно известного дизайнера готовится к показам. Среди других событий – фотосессия от звездного фотографа, делающего фэшн-съемки для глянцевых журналов, и VIP-бранч с фэшн-легендой, знающей все о том, как мирровые тренды приходят в Россию.

Яна Рудковская: «Париж для меня — особенный город. Именно в Париже 10 лет назад я впервые побывала на кутюрном показе, увидела творение великого Зухаира Мурада и… надела это платье на свою свадьбу. Можно смело сказать, что Haute Couture навсегда в моей душе и в моем сердце. Попробуйте и вы начать свою историю кутюра вместе со мной и Mondoro!».

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Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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