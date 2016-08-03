Сегодня, 28 июня, популярная актриса Яна Поплавская отмечает 50-летие. О своем возрасте артистка рассказывает так: «Я не понимаю, что мне 50 лет. Я абсолютно убеждена, что мне где-то от 37 до 39 лет»

За годы яркой и насыщенной жизни Поплавская успела не только построить карьеру, стать успешной журналисткой, ведущей собственную колонку, воспитать двоих сыновей, но и встретить любимого мужчину в лице радиоведущего Евгения Яковлева.

Публикация от Евгений Яковлев (@e_yakovlev) Авг 3 2016 в 7:36 PDT

На днях в СМИ появилась информация, что Яна и Евгений собираются связать себя узами брака и уже вовсю готовятся к свадьбе. Passion.ru решил лично связаться с актрисой, чтобы получить информацию из первых уст. По словам звезды, они с возлюбленным хотят зарегистрировать свои отношения. Однако чтобы провести роскошную и красивую церемонию, требуется немало сил, времени и денег. Поэтому, как сообщила Яна, торжество будет, но позже, ведь к нему нужно тщательно подготовиться.

Публикация от Евгений Яковлев (@e_yakovlev) Дек 11 2016 в 1:56 PST