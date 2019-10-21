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Яна Поплавская вспомнила, как пережила попытку изнасилования: «Мне не поверили и не пожалели»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Попалавская

Фото: Instagram

Актриса и общественный деятель столкнулась с преступником в молодости.

52-летняя Яна Поплавская стала гостьей ток-шоу «Звезды сошлись». В программе, посвященной домашним тиранам, знаменитости рассказала о пережитых ужасах. Яна Поплавская призналась, что во время замужества ее тиранил бывший муж Сергей Гинзбург и обижал ее из-за лишнего веса.

«После того, как он стал попрекать меня, я поняла, что несчастлива и не хочу никогда в жизни зависеть ни от одного мужчины», - призналась актриса.

В программе Яна также вспомнила ужасный случай, произошедший с ней в молодости, когда у нее был только один сын – Клим. Актриса должна была ехать на съемки, но билетов на поезд не было, и ей пришлось согласиться на плацкартный вагон, в котором ей в попутчики попался бывший заключенный, который ночью в тамбуре избил ее и пытался изнасиловать. Яна звала на помощь, но ее никто не услышал, а после все подумали, что она была пьяной, никто не пожалел.

Поплавская мечтала только об одном – вернуться домой к сыну. После этого она никогда не ездила в плацкартных вагонах.

Видео: НТВ

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