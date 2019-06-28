Яна Поплавская в своей день рождения подвела итоги года и рассказала о счастье с молодым мужем

28 июня Красная шапочка советского кино – актриса Яне Поплавская – отмечает день рождения, ей исполнилось 52 года. По этому поводу она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала про свои достижения за последний год.
«Сегодня мой День, День моего Рождения! Этой фотографии ровно год. Что же я успела сделать за мой ДеньРожденчиский Год?! Итак:Фантастическое Путешествие по Карибским Остовам на Яхтах, я снялась в двух кинокартинах , сыграв роли о которых мечтала, два замечательных спектакля «Отдам мужа в хорошие руки» и Премьерный Спектакль «Любовь на грани Брака» /Творческий Дом Невинных/,, Мастерская Чтения» мой проект с РГДБ /бесплатный для детей/продолжил свою работу и мои ученики заняли первые места на Литературных Чтениях и Конкурсах, поступили в Детский Театр Эстрады! Я написала 24 Статьи для «ЛЕТИДОР», которые вы читали и обсуждали. Вышла моя Первая Книга «Встань и Иди» , И в этом году я набираю Актерский Курс в Институте Театрального Искусства им.И.Кобзона, значит в ближайшие четыре года я скучать не буду и мои студенты тоже! Новый Проект «Кино Тест с Яной Поплавской» стартовал 26 июня, Обучающие программы, Тренинги для детей и родителей будут идти весь год и самое главное моя семья , мой муж и сыновья во всем поддерживают меня! Все это делает меня счастливой! И спасибо вам, мои подписчики за любовь, за обратную связь, вы мои зрители и мои читатели!», - поделилась с подписчиками Яна (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
«Умница, красавица!всегда говорит по теме !и серьезные вещи! очень глубокий человек! самое главное здоровья и вдохновения!молодости и огромной любви!»,
«От души поздравляю, Яночка, Вы такая милая! Будьте счастливы всегда!»,
«Днем Рождения. главное что бы Здоровье было, как в Африке реки вот такой ширины»,
«Мира, Любви, Добра!», - поздравили именинницу поклонники.
Подписчики все, как один, желают Яне здоровья и любви. Сейчас актриса счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым. Они состоят в отношениях с 2015 года. Яна не раз рассказывала, что муж заботится о ней и балует, делая сюрпризы и исполняя ее желания.
После участия в программе «Судьба человека» Яна признавалась, что не ожидала, что большая часть эфира будет посвящена ее первому браку с актером и режиссером Сергеем Гинзбургом, и это ее немного огорчила. Брак с Гинзбургом закончился через 25 лет.
На программе Яна рассказывала, что с будущим супругом ее познакомила мама – тоже актриса. Многим казалось, что их брак идеальный. Но Яна работала за троих, пытаясь содержать семью с маленьким ребенком – тогда у Яны уже был сын Клим. В это же время, по ее словам, муж начал изменять.
Отношения не наладились и после рождения второго сына Никиты. Актриса принимала гормональные таблетки во время беременности и поправилась. А муж упрекал ее в том, что она стала плохо выглядеть. Яна терпела еще много лет, но все же брак распался.
Сейчас актриса счастлива с Евгением, а о бывшем браке вспоминать не любит.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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