logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Яна Поплавская в своей день рождения подвела итоги года и рассказала о счастье с молодым мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Яна Поплавская

Фото: Instagram
Сейчас актриса счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым.

28 июня Красная шапочка советского кино – актриса Яне Поплавская – отмечает день рождения, ей исполнилось 52 года. По этому поводу она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала про свои достижения за последний год.

«Сегодня мой День, День моего Рождения! Этой фотографии ровно год. Что же я успела сделать за мой ДеньРожденчиский Год?! Итак:Фантастическое Путешествие по Карибским Остовам на Яхтах, я снялась в двух кинокартинах , сыграв роли о которых мечтала, два замечательных спектакля «Отдам мужа в хорошие руки» и Премьерный Спектакль «Любовь на грани Брака» /Творческий Дом Невинных/,, Мастерская Чтения» мой проект с РГДБ /бесплатный для детей/продолжил свою работу и мои ученики заняли первые места на Литературных Чтениях и Конкурсах, поступили в Детский Театр Эстрады! Я написала 24 Статьи для «ЛЕТИДОР», которые вы читали и обсуждали. Вышла моя Первая Книга «Встань и Иди» , И в этом году я набираю Актерский Курс в Институте Театрального Искусства им.И.Кобзона, значит в ближайшие четыре года я скучать не буду и мои студенты тоже! Новый Проект «Кино Тест с Яной Поплавской» стартовал 26 июня, Обучающие программы, Тренинги для детей и родителей будут идти весь год и самое главное моя семья , мой муж и сыновья во всем поддерживают меня! Все это делает меня счастливой! И спасибо вам, мои подписчики за любовь, за обратную связь, вы мои зрители и мои читатели!», - поделилась с подписчиками Яна (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

«Умница, красавица!всегда говорит по теме !и серьезные вещи! очень глубокий человек! самое главное здоровья и вдохновения!молодости и огромной любви!»,

«От души поздравляю, Яночка, Вы такая милая! Будьте счастливы всегда!»,

«Днем Рождения. главное что бы Здоровье было, как в Африке реки вот такой ширины»,

«Мира, Любви, Добра!», - поздравили именинницу поклонники.

Подписчики все, как один, желают Яне здоровья и любви. Сейчас актриса счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым. Они состоят в отношениях с 2015 года. Яна не раз рассказывала, что муж заботится о ней и балует, делая сюрпризы и исполняя ее желания.

После участия в программе «Судьба человека» Яна признавалась, что не ожидала, что большая часть эфира будет посвящена ее первому браку с актером и режиссером Сергеем Гинзбургом, и это ее немного огорчила. Брак с Гинзбургом закончился через 25 лет.

На программе Яна рассказывала, что с будущим супругом ее познакомила мама – тоже актриса. Многим казалось, что их брак идеальный. Но Яна работала за троих, пытаясь содержать семью с маленьким ребенком – тогда у Яны уже был сын Клим. В это же время, по ее словам, муж начал изменять.

Отношения не наладились и после рождения второго сына Никиты. Актриса принимала гормональные таблетки во время беременности и поправилась. А муж упрекал ее в том, что она стала плохо выглядеть. Яна терпела еще много лет, но все же брак распался.

Сейчас актриса счастлива с Евгением, а о бывшем браке вспоминать не любит.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...