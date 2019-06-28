Яна Поплавская в своей день рождения подвела итоги года и рассказала о счастье с молодым мужем

28 июня Красная шапочка советского кино – актриса Яне Поплавская – отмечает день рождения, ей исполнилось 52 года. По этому поводу она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала про свои достижения за последний год.

«Сегодня мой День, День моего Рождения! Этой фотографии ровно год. Что же я успела сделать за мой ДеньРожденчиский Год?! Итак:Фантастическое Путешествие по Карибским Остовам на Яхтах, я снялась в двух кинокартинах , сыграв роли о которых мечтала, два замечательных спектакля «Отдам мужа в хорошие руки» и Премьерный Спектакль «Любовь на грани Брака» /Творческий Дом Невинных/,, Мастерская Чтения» мой проект с РГДБ /бесплатный для детей/продолжил свою работу и мои ученики заняли первые места на Литературных Чтениях и Конкурсах, поступили в Детский Театр Эстрады! Я написала 24 Статьи для «ЛЕТИДОР», которые вы читали и обсуждали. Вышла моя Первая Книга «Встань и Иди» , И в этом году я набираю Актерский Курс в Институте Театрального Искусства им.И.Кобзона, значит в ближайшие четыре года я скучать не буду и мои студенты тоже! Новый Проект «Кино Тест с Яной Поплавской» стартовал 26 июня, Обучающие программы, Тренинги для детей и родителей будут идти весь год и самое главное моя семья , мой муж и сыновья во всем поддерживают меня! Все это делает меня счастливой! И спасибо вам, мои подписчики за любовь, за обратную связь, вы мои зрители и мои читатели!», - поделилась с подписчиками Яна (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).