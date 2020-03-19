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Яна Поплавская с молодым мужем показали яркий семейный образ в алых пуховиках

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Яна Поплавская

Фото: Instagram

Актриса поблагодарила избранника за поддержку и любовь.

Знаменитая «Красная Шапочка» Яна Поплавская уже несколько лет счастлива в гражданском браке с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше нее на 12 лет.

Недавно влюбленные стали строить дом, о котором Яна давно мечтала. Она зовет его домом Красной Шапочки и воплощает в проекте самые заветные мечты об идеальном доме.

Актриса поделилась с подписчиками теплой фотографией с Евгением Яковлевым, на котом они показали яркий семейный образ — оба сфотографировались в ярких пуховиках.

«Прилетела в Москву, в наш дом — это счастье! Какими бы ни были трудные дни, какие проблемы бы на вас ни свалились, будьте всегда опорой друг другу, чтобы все задуманное свершилось. Я благодарна своему мужу, который всегда поддерживает меня, чем бы я ни занималась: помощь детям, работа, проекты, даже строительство дома! Но и я сама всегда встану на сторону своего мужчины (даже если он где-то будет не прав). В семье не может быть каждый сам за себя. Сейчас, когда в мире происходит что-то непонятное, когда кругом паника и дурдом, помните о поддержке ваших родных и близких. Вы им нужны, а они нужны вам. Счастья и любви в ваши дома!», — написала Яна Поплавская в Instagram.

«Цвет настроения красный», «Золотые слова», «Красивейшая, умнейшая и прекраснейшая женщина! Читать вас приятно и смотреть и слушать вас очень приятно! Спасибо за вашу доброту!», «Спасибо за добрые слова. Очень видно, что вы любите и любимы», «Яночка, дорогая, вы как всегда категорически правы!», — откликнулись подписчики Поплавской.

Яна Поплавская рассказывала, что у нее с Евгением доверительные отношения. Настолько, что всю недвижимость он переписал на нее. Любимый мужчина сделал ей предложение, но замуж Яна Поплавская не торопится. Она говорила, что, если и надумает играть свадьбу, то она будет душевной в узком семейном кругу.

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Фото: Instagram

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