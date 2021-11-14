Яна Поплавская раскритиковала талант Ольги Бузовой: «Не может связать двух слов»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @the_yana_poplavskaya/Instagram
«Россияне будут жить при „бузовщине“ до тех пор, пока вдоволь не нахлебаются хайпа. Сейчас Бузова появляется везде только потому, что есть люди, которые продюсируют всю эту безумную историю. Подчас всё это вызывает у меня саркастическую улыбку: если взять обезьяну и показывать её таким же образом, как Бузову, брать у этой обезьяны интервью, то она станет самым известным приматом в России», — написала Поплавская.
Актриса добавила, что приглашение Бузовой играть на сцене МХАТа было огромнейшей ошибкой руководителей театра. «Слово МХАТ всегда произносилось с придыханием. И вдруг появляется человек, который не может связать двух слов».
Поплавская считает, что совсем скоро популярность Ольги пройдет и ей не помогут деньги и слава. При этом ведущая отмечает, что она не имеет личной неприязни к ведущей, но ей искренне жаль, что люди не имеющие таланта добиваются невероятных успехов. «Сейчас Бузова невероятно богатая женщина, но деньги не решают ничего: когда человек находится не на своем месте, они не играют никакой роли, не приносят счастья, удовлетворения. Поэтому Бузова — имя нарицательное. Молодость — вещь проходящая. Наступит момент, когда человек столкнется с собственным ничтожеством».
Фото и видео: Instagram