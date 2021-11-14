Яна Поплавская раскритиковала талант Ольги Бузовой: «Не может связать двух слов»

Актриса добавила, что приглашение Бузовой играть на сцене МХАТа было огромнейшей ошибкой руководителей театра. «Слово МХАТ всегда произносилось с придыханием. И вдруг появляется человек, который не может связать двух слов».

Поплавская считает, что совсем скоро популярность Ольги пройдет и ей не помогут деньги и слава. При этом ведущая отмечает, что она не имеет личной неприязни к ведущей, но ей искренне жаль, что люди не имеющие таланта добиваются невероятных успехов. «Сейчас Бузова невероятно богатая женщина, но деньги не решают ничего: когда человек находится не на своем месте, они не играют никакой роли, не приносят счастья, удовлетворения. Поэтому Бузова — имя нарицательное. Молодость — вещь проходящая. Наступит момент, когда человек столкнется с собственным ничтожеством».