Яна Поплавская показала фото из студенческих лет и собрала комплименты: «Молодость всегда красива»

«Прелесть», «Как молоды мы были! Прекрасные воспоминания! Молодость всегда красива как-то по-особенному», «Какая вы красивая», «Сказочная», «Красотка», «Януля, класс!», «Яна, вы очень красивая! Вы мой кумир с детства! Мне нравится все, что вы делаете! Ваша активная жизненная позиция!», «Все-таки есть определенное очарование в черно-белом фото», «Такой задумчивый и глубокий взгляд», — прокомментировали поклонники актрисы.

Все подписчики Яны Поплавской отмечают, что ее внешность необычна и от этого более притягательна. А сама она вспоминала в интервью, что собственная мама — актриса Евгения Поплавская — считала дочь некрасивой и говорила ей об этом. «Мама говорила, что я настолько страшненькая, что ей придется готовить за меня приличное приданное, чтобы замуж взяли», — вспоминала Яна с юмором.

Кстати, мама познакомила Яну с будущим мужем Сергеем Гинзбургом, от которого она родила двоих сыновей. Но брак их распался со взаимными обидами. Сейчас Яна Поплавская счастлива с молодым избранником — радиоведущим Евгением Яковлевым.