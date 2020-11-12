Яна Поплавская показала фото из студенческих лет и собрала комплименты: «Молодость всегда красива»
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
Яна Поплавская показала подписчикам, как выглядела в студенческие годы, и рассказала историю создания снимка.
«Нашла свою студенческую фотографию, не помню, кто ее делал, но помню, что это была осень. И брошка, которая у меня на белой блузке, была куплена мне бабушкой в галантерее на Садово-Самотечной улице, куда мы обожали с ней ходить, когда она приезжала к нам из Черкесска. Как удивительно устроена память, незначительные, казалось бы, детали возрождают целый шквал воспоминаний из жизни. Машина времени существует, и это фотографии. Я знаю, у каждого из вас есть такие истории...», — написала Яна в блоге.
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
«Прелесть», «Как молоды мы были! Прекрасные воспоминания! Молодость всегда красива как-то по-особенному», «Какая вы красивая», «Сказочная», «Красотка», «Януля, класс!», «Яна, вы очень красивая! Вы мой кумир с детства! Мне нравится все, что вы делаете! Ваша активная жизненная позиция!», «Все-таки есть определенное очарование в черно-белом фото», «Такой задумчивый и глубокий взгляд», — прокомментировали поклонники актрисы.
Все подписчики Яны Поплавской отмечают, что ее внешность необычна и от этого более притягательна. А сама она вспоминала в интервью, что собственная мама — актриса Евгения Поплавская — считала дочь некрасивой и говорила ей об этом. «Мама говорила, что я настолько страшненькая, что ей придется готовить за меня приличное приданное, чтобы замуж взяли», — вспоминала Яна с юмором.
Кстати, мама познакомила Яну с будущим мужем Сергеем Гинзбургом, от которого она родила двоих сыновей. Но брак их распался со взаимными обидами. Сейчас Яна Поплавская счастлива с молодым избранником — радиоведущим Евгением Яковлевым.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской
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