«Яна не единственная»: муж Ани Лорак живет с новой возлюбленной и изменяет ей?

Скандал вокруг семьи популярной певицы Ани Лорак обрастает новыми подробностями. Сегодня российским СМИ удалось получить комментарий инсайдера — знакомого тусовщицы и бизнес-леди Яны Беляевой. «Он постоянно тусил в клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная», — цитирует украинское издание «Обозреватель» слова знакомого девушки, которую называют любовницей Мурата Налчаджиоглу.

Журналистам стало известно, что несмотря на массу негативных комментариев, новая пара съехалась и обитает в престижном районе Киева.

Сама Яна Беляева отрицает романтические отношения с Муратом Налчаджиоглу, называя его знакомым.