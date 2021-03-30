Яна Чурикова откровенно рассказала об анорексии и проблемах с памятью

«В общем, у меня была анорексия, я от этого плохо запоминала какие-то вещи, реальность была весьма абстрактная. Мне позвонили и сказали, что тут кастинг на новый проект, я вообще никакого значения не придала. А в глубине что-то шевельнулось», - вспомнила она. Так как Чурикову попросили одеться красиво, она нарядилась «секси-чикой». Выбрала облегающее платье.

Помимо Яны вести реалити-шоу звали юмористов из КВН-команд, актрису Марину Миронову. Всех претендентов заставили делать вид, будто бы они берут интервью. Когда все закончилось, обещали перезвонить. «И мне набрали за пять дней до старта проекта», - подчеркнула Яна.

Из-за проблем с памятью Чурикова нередко забывала фамилии участников передачи. «Я забыла их всех, за исключением Саши Савельевой», - уточнила она в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Напомним, «Фабрика звезд» выходила на «Первом канале» с 13 октября 2002 года по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 года по 6 июля 2012 года и пользовалась большой популярностью у телезрителей.