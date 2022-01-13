Александра Яковлева рассказала о том, как перенесла сложную операцию

«Я говорила со своим анестезиологом час перед операцией. Скажите, пожалуйста, как и что. Он сказал — ты даже ничего не почувствуешь, главное — не нервничай, а я обещаю, что ты хорошо перенесешь, что и произошло», — пояснила Александра Яковлева. Сейчас ее состояние хорошее, но до операции все было иначе: актриса страдала от депрессии. Когда планируется выписка, пока не известно. В данный момент Яковлева отдыхает — спит, хорошо питается.