Александра Яковлева рассказала о том, как перенесла сложную операцию
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Фото: Instagram @yakovlevaleksandra
Некоторое время звезда фильма «Экипаж» проходила лечение в Петербурге, затем перебралась в Москву, где ее прооперировали.
«Операция прошла успешно, очень даже успешно. Сейчас у меня три месяца будет реабилитация», — рассказала Яковлева «Комсомольской правде». Актриса очень волновалась, так как прежде не сталкивалась с операционным вмешательством и наркозом.
«Я говорила со своим анестезиологом час перед операцией. Скажите, пожалуйста, как и что. Он сказал — ты даже ничего не почувствуешь, главное — не нервничай, а я обещаю, что ты хорошо перенесешь, что и произошло», — пояснила Александра Яковлева. Сейчас ее состояние хорошее, но до операции все было иначе: актриса страдала от депрессии. Когда планируется выписка, пока не известно. В данный момент Яковлева отдыхает — спит, хорошо питается.
Фото: Starface, Global Look Press, Instagram Александры Яковлевой