Яковлева призналась, что Акулова соблазнила мужчину, которого она любила
Александра Яковлева и Ирина Акулова долгое время были в довольно напряженных отношениях. И, хотя сейчас они давно помирились, актриса призналась, что причиной конфликта стал мужчина, который понравился им обеим. Яковлева рассказала об этом в эфире шоу Малахова.
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Фото: Кадр из фильма «Экипаж»
По ее словам, с мужчиной она познакомилась на съемках фильма «Экипаж».
«Я была счастлива, но обстоятельства сложились так, что надо было уехать на время. Потом возвращаюсь, поднимаюсь по лестнице, забегаю в номер, а там лежит он голый... с Акуловой. Посмотрел на меня и сказал: «Выкусила?» — говорит Александра.
«Я растерялась. Акулова тогда показала, что она стерва первостатейная. Я влюбилась, она знала об этом, но все равно соблазнила», – продолжает артистка.
Сама Акулова не смогла вспомнить, что такое произошло, и пошутила в ответ:
«У него вода, наверное, закончилась в номере, он пришел помыться и лег».
В эти дни Ирина Акулова празднует свой юбилей – ей исполнилось 70. В ее новой квартире актрису навестили многие звезды и коллеги, в том числе и Александра Яковлева.
Фото: кадры из фильма
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