Яковлева призналась, что Акулова соблазнила мужчину, которого она любила

«Я растерялась. Акулова тогда показала, что она стерва первостатейная. Я влюбилась, она знала об этом, но все равно соблазнила», – продолжает артистка.

Сама Акулова не смогла вспомнить, что такое произошло, и пошутила в ответ:

«У него вода, наверное, закончилась в номере, он пришел помыться и лег».

В эти дни Ирина Акулова празднует свой юбилей – ей исполнилось 70. В ее новой квартире актрису навестили многие звезды и коллеги, в том числе и Александра Яковлева.