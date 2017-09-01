Видеоролики танцев олимпийской чемпионки по фигурному катанию появились в блоге ее супруга

Никита Джигурда и Марина Анисина — одна из самых скандально известных пар отечественного шоу-бизнеса. Не так давно общественность обсуждала их развод, а теперь влюбленные устроили практически медовый месяц и отдыхают на яхте в Греции вместе с детьми.

Несколько часов назад в Instagram актера появились видеоролики, повествующие об отдыхе счастливой семьи.

Поклонники пары восхитились яркими красками и задорным настроем звездной семьи: «Классные!!!Счастливая семья!!!», «Дети счастливы-это самое главное🤗», «Какая же Марина прелесть! Королева. И детки подстать», «Классный родители и прекрасные дети». Многие фолловеры актера обратили внимание на подтянутую фигуру Марины Анисиной: «Фишура у Мариши просто сказка!!», «Какя фигура.... 2 деток! Пример для всех нас».