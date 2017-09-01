Яхта, танцы и шампанское: Никита Джигурда показал, как отдыхает с женой и детьми
Никита Джигурда и Марина Анисина — одна из самых скандально известных пар отечественного шоу-бизнеса. Не так давно общественность обсуждала их развод, а теперь влюбленные устроили практически медовый месяц и отдыхают на яхте в Греции вместе с детьми.
Несколько часов назад в Instagram актера появились видеоролики, повествующие об отдыхе счастливой семьи.
JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR В каждой Девчонке, Девушке, Женщине - есть божество, что с Душой Твоей венчано! #джигурда #анисина #дети #боги #love
Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)
JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Догнал Анисину и взял на абордаж - чего и вам я искренне желаю - ЛюбвИ нестерильной кураж - это дорОга к земному РАЮ! #джигурда #анисина #дети #любовь #love
Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)
Поклонники пары восхитились яркими красками и задорным настроем звездной семьи: «Классные!!!Счастливая семья!!!», «Дети счастливы-это самое главное🤗», «Какая же Марина прелесть! Королева. И детки подстать», «Классный родители и прекрасные дети». Многие фолловеры актера обратили внимание на подтянутую фигуру Марины Анисиной: «Фишура у Мариши просто сказка!!», «Какя фигура.... 2 деток! Пример для всех нас».
Стоит отметить, что не так давно Никита Джигурда опубликовал откровенное видео с участием жены и обратился к подписчикам с просьбой поддержать Марину позитивными комментариями: ««Чтобы без дрАмы - чувствовала Она Себя, как в Ведическом ХРАМЕ, несмотря на хейтеров отраву... помогите каждой ЖЕНЩИНЕ на видео и обнажённой! Себе НРАВИТЬСЯ... даже когда округло пОпой попрааавится!!!»