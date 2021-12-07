Ягудин высмеял слова Рудковской, высказавшейся об уровне его профессионализма

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в одном из интервью резко прошлась по семейству Плющенко. Она заявила, что продюсер Димы Билана оказывает негативное влияние на Евгения, и отметила, что тому еще «далеко до профессионализма Ягудина».

46-летняя Яна Рудковская была искренне возмущена словами Тарасовой и поспешила ответить ей в одном из интервью, где прокомментировала все слова тренера в адрес своей семьи.

«Действительно, где Леша и где Женя? А где адекватность? У Леши две Олимпиады — пятое и первое место. А Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер. Я считаю по олимпийским медалям. У Жени четыре олимпийские медали, а у Леши всего лишь одна. Есть же разница, не правда ли? Откройте «Википедию» и почитайте, что он самый титулованный одиночник в современной истории и делит рекорд по количеству олимпийских наград лишь со шведом Йиллисом Графстремом, который почти век назад катался», — ответила Рудковская в интервью с порталом «Спорт-экспресс».

Эти слова очень рассмешили самого Ягудина. Фигурист выложил пост в своем Instagram, где подчеркнул данный отрывок интервью и сравнил его с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что «Википедию» лучше заменить на энциклопедию. «Полностью согласен с президентом», — с насмешкой отметил фигурист.