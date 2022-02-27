Ягудин показал милое видео с дочерью: малышка уверенно танцует перед камерой

В конце года Мишель Ягудина успешно выступила на соревнованиях по художественной гимнастике и принесла домой золотую медаль. Девочка обожает тренировки и с удовольствием проводит свободное время за выполнением акробатических па.

На своей странице в Instagram Ягудин опубликовал трогательное видео с Мишель, на котором она под музыку демонстрирует свои спортивные навыки.