Ягудин показал милое видео с дочерью: малышка уверенно танцует перед камерой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alexei.yagudin/Instagram
В конце года Мишель Ягудина успешно выступила на соревнованиях по художественной гимнастике и принесла домой золотую медаль. Девочка обожает тренировки и с удовольствием проводит свободное время за выполнением акробатических па.
На своей странице в Instagram Ягудин опубликовал трогательное видео с Мишель, на котором она под музыку демонстрирует свои спортивные навыки.
Мишель Ягудина танцует
«Наша с Татьяной сладкая чемпионка», — подписал кадры фигурист.
Мишель унаследовала от знаменитых родителей самое яркое — их любовь к спорту.
Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина познакомились, когда еще были подростками. Долгое время спортсмены не обращали друг на друга внимания. Спустя много лет фигуристы встретились и влюбились на «Ледовом шоу» Ильи Авербуха. Но роман пары продлился недолго, Алексей ушел от Татьяны, так как не хотел заводить детей. Но вскоре понял, что не может жить без нее.
Влюбленные поженилась в 2016 году, но первая дочь Ягудина и Тотьмяниной Елизавета родилась в 2009 году.
Фото и видео: Instagram