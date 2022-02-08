Ягудин отреагировал на скандальное поведение украинской сборной на Олимпиаде: «Мерзость и позорище»

После проката короткой программы Камилы Валиевой с громкими аплодисментами поднялись со своих мест все конкуренты из других стран, кроме украинцев. Они демонстративно не встали, чем вызвали шквал негатива в свой адрес.

Чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин дал свою оценку неоднозначной ситуации, произошедшей на Олимпиаде, изданию «Спорт-Экспресс»: «Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище».

Также в стороне от конфликта не осталась и Татьяна Тарасова. «Валиева просто потрясающая. Бьет рекорд за рекордом. Олимпийский рекорд побила. Поведение украинцев? Да черт с ними. Себя только наказали. У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им еще остается? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль», — заявила заслуженный тренер СССР.