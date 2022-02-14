Ягудин, Меньшова и другие звезды поздравили любимых с Днем святого Валентина
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Фото: instagram/ juliavmenshova
Дэвид Бекхэм в своем Instagram-аккаунте поздравил супругу с праздником. Он также упомянул, что хочет навсегда остаться Валентином для своей дочки. Видимо, заботливый отец начинает переживать, что девочка скоро совсем вырастет и начнет влюбляться.
Юлия Меньшова написала трогательный пост о знакомстве с мужем в своем блоге: «Влюбленным просто необходимы памятники. Вот для кого они и создаются, по сути. Я уверена. А где еще назначить встречу, спотыкаясь в словах и задыхаясь от собственной смелости? Назначить так, чтобы не ошибиться? Мы с мужем встретились у Пушкина. Спасибо, Александр Сергеевич, — все случилось вовремя, никто не опоздал. Нет, не 14 февраля. В апреле. 1996 года. Потому что февраль в России мало подготовлен к романтическим прогулкам по вечерам. Хотя в целом влюбленным, конечно, «море по колено» и абсолютно неважно время года. Но 14 февраля меня все равно радует как еще один повод сказать близкому человеку о том, что он дорог. А заодно воздать хвалу всем масштабным архитектурным сооружениям, около которых не разминулась в судьбе очередная парочка влюбленных».
Тина Канделаки в честь Дня святого Валентина порассуждала на тему любви под фотографией с супругом в Instagram и заодно поздравила всех с праздником.
Рэпер Оффсет поздравил любимую жену Карди Би шикарным сюрпризом. Он усыпал весь дом лепестками роз, расставил свечи и подарил несколько брендовых сумочек супруге. Романтический подарок не оставил исполнительницу равнодушной. Она поделилась восторгом со своими подписчиками в сториз.
Алексей Ягудин выложил трогательное фото с женой Татьяной и подписал: «Я не Валентин и уж точно далеко не святой, но, знаю одно, тебя я безумно люблю».
Илья Авербух и Лиза Арзамасова в День всех влюбленных отмечают день рождения сына. Счастливые родители поделились с подписчиками видео из семейного архива с малышом. Фигурист признался фанатам: «Бесконечно влюблен в свою семью».
Регина Тодоренко поздравила мужа Влада Топалова праздничным завтраком в ресторане. Оксана Самойлова и Филипп Киркоров признались в любви своим детям. Жена Джигана выложила в сториз фото дочери Ариелы со смайликами в виде сердечка, а Филипп поделился с подписчиками самодельными валентинками, которые ему подарили малыши.
Актриса Мария Горбань поздравила супруга с праздником словами: «Невероятно приятно влюбляться в одного и того же человека вновь и вновь».
Фото и видео: Instagram