Ягудин, Меньшова и другие звезды поздравили любимых с Днем святого Валентина

Юлия Меньшова написала трогательный пост о знакомстве с мужем в своем блоге: «Влюбленным просто необходимы памятники. Вот для кого они и создаются, по сути. Я уверена. А где еще назначить встречу, спотыкаясь в словах и задыхаясь от собственной смелости? Назначить так, чтобы не ошибиться? Мы с мужем встретились у Пушкина. Спасибо, Александр Сергеевич, — все случилось вовремя, никто не опоздал. Нет, не 14 февраля. В апреле. 1996 года. Потому что февраль в России мало подготовлен к романтическим прогулкам по вечерам. Хотя в целом влюбленным, конечно, «море по колено» и абсолютно неважно время года. Но 14 февраля меня все равно радует как еще один повод сказать близкому человеку о том, что он дорог. А заодно воздать хвалу всем масштабным архитектурным сооружениям, около которых не разминулась в судьбе очередная парочка влюбленных».

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