«Яблоня от яблони»: Лолита Милявская показала редкое видео поющей дочери

Лолита редко показывает свежие фото и видео своей единственной дочери Евы, но на днях, когда девушка приехала к маме в Москву из Киева, певица сделала исключение. Она поделилась видеороликом, в котором Ева поет одну из песен Патрисии Каас.

«Яблоня от яблони! Ребенок приехал на каникулы! Отчет по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может, и не французский?» — так подписала Лолита пост.