«Краши на подходе»: сыновья Меладзе, Дубцовой и других, которые выросли красавцами

Василий, сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, появился в Instagram своей мамы и очаровал ее поклонниц. Молодой человек не только хорош собой – возможно, о нем мы ещё услышим. Василий учится на режиссера и по совместительству играет в музыкальной группе под названием Another One Divine.

Артем Черницын, сын Ирины Дубцовой и музыканта группы Plazma Романа Черницына, тоже подаёт большие надежды. Мальчику в этом году исполнится только 15, поэтому насчёт дальнейшей карьеры он пока не определился, однако все лучшее от звездных родителей он явно забрал.

Сыну Кати Гусевой уже исполнилось 20 лет, и он ничуть не уступает другим звездным сыновьям-красавцам. Насчёт звёздной карьеры он, однако, пока не думает. Раньше Алексей очень увлекался джазовой музыкой, но в последнее время стал уделять больше внимания учебе.

Красавец Павел Табаков пошел по стопам своих родителей – Олега Табакова и Марины Зудиной, и играет в театре, а также иногда снимается в кино.

Настоящим красавчиком, как и папа, вырос сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. А вот сын Инны Маликовой, по мнению поклонников, очень напоминает ее брата, Дмитрия Маликова – гены не обманешь.

Стоит отметить и Лукаса Портман, сына нижегородской Золушки Натальи Водяновой. Супермодель и мама выглядит прекрасно, хрупкую модельную внешность унаследовали и ее дети.

Филиппа, сына Газманова, можно часто увидеть в Instagram его мамы, Марины, которая по праву гордится своими детьми. Мальчик смело может составить достойную конкуренцию красавцу-отцу, а то и обойти его.

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