«Краши на подходе»: сыновья Меладзе, Дубцовой и других, которые выросли красавцами
Фото: www.instagram.com/albinadzhanabaeva/
Многие звёзды могут по праву гордиться не только своими достижениями, но и своими детьми – маленькие мальчики, за многими из которых следила вся страна, выросли, и превратились в самых настоящих красавцев, которые наступают на пятки своим родителям.
Старший сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой уверенно наступает на пятки звёздному папе. Сегодня Константину исполнилось 17 лет, и родители опубликовали редкие совместные кадры с мальчиком. Поклонники уверены – молодого Меладзе ждёт большое будущее.
Василий, сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, появился в Instagram своей мамы и очаровал ее поклонниц. Молодой человек не только хорош собой – возможно, о нем мы ещё услышим. Василий учится на режиссера и по совместительству играет в музыкальной группе под названием Another One Divine.
Артем Черницын, сын Ирины Дубцовой и музыканта группы Plazma Романа Черницына, тоже подаёт большие надежды. Мальчику в этом году исполнится только 15, поэтому насчёт дальнейшей карьеры он пока не определился, однако все лучшее от звездных родителей он явно забрал.
Сыну Кати Гусевой уже исполнилось 20 лет, и он ничуть не уступает другим звездным сыновьям-красавцам. Насчёт звёздной карьеры он, однако, пока не думает. Раньше Алексей очень увлекался джазовой музыкой, но в последнее время стал уделять больше внимания учебе.
Красавец Павел Табаков пошел по стопам своих родителей – Олега Табакова и Марины Зудиной, и играет в театре, а также иногда снимается в кино.
Настоящим красавчиком, как и папа, вырос сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. А вот сын Инны Маликовой, по мнению поклонников, очень напоминает ее брата, Дмитрия Маликова – гены не обманешь.
Стоит отметить и Лукаса Портман, сына нижегородской Золушки Натальи Водяновой. Супермодель и мама выглядит прекрасно, хрупкую модельную внешность унаследовали и ее дети.
Филиппа, сына Газманова, можно часто увидеть в Instagram его мамы, Марины, которая по праву гордится своими детьми. Мальчик смело может составить достойную конкуренцию красавцу-отцу, а то и обойти его.
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Фото и видео: Instagram Марины Газмановой, Альбины Джанабаевой, Натальи Сенчуковой, Натальи Водяновой, Инны Маликовой, Ирины Дубцовой
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