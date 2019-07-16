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«Яблоки, смех и активная работа»: Юлия Снигирь раскрыла секреты долголетия и красоты

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я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram
Актриса рассказала о рекомендациях от профессора Христо Мермерски, болгарского генетика и целителя.

Культ красоты и молодости постепенно завладевает умами девушек и они идут на любые ухищрения, лишь бы как можно дольше остаться свежими и прекрасными. 36-летняя Юлия Снигирь не оказалась исключением и поделилась своими секретами и рецептами долголетия.

Она опубликовала в инстаграме новое фото и в считанные часы набрала более пяти тысяч лайков. Дело не только в необыкновенной красоте Юлии, чистой коже, свежем румянце и блестящих глазах, но и в советах о долгой жизни профессора Христо Мермерски, болгарского генетика и целителя, которыми делится актриса со своими подписчиками.

«Не потребляйте больше калорий, чем те, которые потратите. Ешьте каждый день по яблоку. Пейте замороженную воду и травяные настои», — делится рекомендациями актриса.

Она передает советы профессора, который также рекомендует активно работать, спать в прохладной комнате после ежедневного душа и не забывать об активном образе жизни по выходным, выделяя время на велосипедные или пешеходные длительные прогулки.

«Окружите себя с друзьями, радуйтесь, смейтесь. Никогда не думайте и не говорите, что вы стареете», — заключила звезда.

Десятки комментариев с благодарностями и комплиментами посыпались нескончаемым потоком под публикацией Юлии: «Юлечка, спасибо Вам большое за пост! Вы очень красивая и хорошая! Родная душа!», «Какая же Вы потрясающая», «Если я буду есть только яблоко и травяные настои — буду очень злая. С остальным полностью согласна!», «Спасибо за хорошие советы!», «Вы наш солнечный лучик».

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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