«Я живу так, как хочу»: Ирина Понаровская призналась, почему на десять лет пропала со сцены

Ирина Понаровская откровенно рассказала о потере мамы и бабушки, сыгравших в ее жизни особую роль. По признанию певицы, даже после смерти близких она чувствует их присутствие в своей судьбе: «Мне очень не хватает мамы. Ничего нет страшнее, чем потерять родителей. Ты понимаешь, что за тобой ничего. А пока ты дочка, ты можешь опереться, спросить, как поступать. У меня было 9 операций по здоровью. Мама знала о двух. Причем о второй случайно. Я берегла ее нервы, ее блокадную судьбу. И хочу вам сказать, что ее глаза остановились на мне в момент, когда прекратилось биться ее сердце. Я ей сказала: «Мамочка, я тебя люблю. Но она не могла ничего сказать уже, — вспоминала певица. — Даже сейчас она со мной все время. Я приезжаю на дачу, разбираю ее вещи, книги и чувствую, что она стоит у меня за спиной. Не сочтите меня сумасшедшей, но я оборачиваюсь и говорю: Мам, ну что ты, в самом деле!». И бабуля до сих пор со мной».

Спустя десять лет молчания Ирина Витальевна вернулась на сцену и представила в гостях у Андрея Малахова свою новую песню. Более того, совсем скоро певица, которую многие поклонники считают иконой стиля, станет лицом российского модного бренда.

Стоит отметить, что Ирина Понаровская также порассуждала о том, кто смог бы занять ее место на эстраде. Своей «преемницей» певица назвала Анжелику Варум, отметив, что считает ее самым близким по духу человеком в отечественном шоу-бизнесе.