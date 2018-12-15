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«Я живу так, как хочу»: Ирина Понаровская призналась, почему на десять лет пропала со сцены

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Понаровская

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Популярная певица 80-х годов стала гостьей нового выпуска программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Одна из самых ярких певиц конца 80-х — начала 90-х годов Ирина Понаровская десять лет назад прекратила творческую деятельность. Но сейчас кумир миллионов готова вновь вернуться на сцену. Об этом 65-летняя Ирина Витальевна рассказала в студии программы «Привет, Андрей!».

По словам Понаровской, творческий отпуск она взяла по зову сердца: «Я десять лет нигде не пела и не выступала. Я выбрала себе роскошный образ жизни, потому что живу так, как хочу. Когда перестаешь быть артисткой, так мало нужно! Нужно здоровье и немного рук: что-то связать, что-то сшить, что-то купить. Пою только внучке. Ей сейчас 8 месяцев. Зовут ее Шарлотта, как мою бабушку. Эта крошечка на меня смотрит и мне кажется, что через нее ко мне идет бабулина любовь».

Кадр из программы

Ирина Понаровская откровенно рассказала о потере мамы и бабушки, сыгравших в ее жизни особую роль. По признанию певицы, даже после смерти близких она чувствует их присутствие в своей судьбе: «Мне очень не хватает мамы. Ничего нет страшнее, чем потерять родителей. Ты понимаешь, что за тобой ничего. А пока ты дочка, ты можешь опереться, спросить, как поступать. У меня было 9 операций по здоровью. Мама знала о двух. Причем о второй случайно. Я берегла ее нервы, ее блокадную судьбу. И хочу вам сказать, что ее глаза остановились на мне в момент, когда прекратилось биться ее сердце. Я ей сказала: «Мамочка, я тебя люблю. Но она не могла ничего сказать уже, — вспоминала певица. — Даже сейчас она со мной все время. Я приезжаю на дачу, разбираю ее вещи, книги и чувствую, что она стоит у меня за спиной. Не сочтите меня сумасшедшей, но я оборачиваюсь и говорю: Мам, ну что ты, в самом деле!». И бабуля до сих пор со мной».

Спустя десять лет молчания Ирина Витальевна вернулась на сцену и представила в гостях у Андрея Малахова свою новую песню. Более того, совсем скоро певица, которую многие поклонники считают иконой стиля, станет лицом российского модного бренда.

Стоит отметить, что Ирина Понаровская также порассуждала о том, кто смог бы занять ее место на эстраде. Своей «преемницей» певица назвала Анжелику Варум, отметив, что считает ее самым близким по духу человеком в отечественном шоу-бизнесе.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram, кадры из программы

Видео: YouTube/Россия 1

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