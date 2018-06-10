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«Я — женщина, которая поет»: у Аллы Пугачевой появился двойник в шоу-бизнесе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Жанны Левиной

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Жена Гарика Мартиросяна сравнила себя с Аллой Пугачевой.

Фотография, которую супруга юмориста Гарика Мартиросяна на днях опубликовала в своем Instagram, спровоцировала бурные обсуждения. Подписчики сравнили Жанну с Примадонной российской эстрады.

«Прошлый мой пост вызвал бурю комментариев о моем сходстве на фотографии с Аллой Борисовной Пугачевой. И вы абсолютно правы! Я люблю юмориста и Алла Борисовна любит юмориста.Правда, я люблю старого,а она молодого. Я выгляжу на 40 лет и Алла Борисовна выглядит на 40. Правда, мне 20,а Алле Борисовне 69. Меня очень любит моя мама и Аллу Борисовну любит моя мама. Я -«женщина, которая поет» и Алла Борисовна -«женщина, которая поет». Правда, я пою в душе ,а Алла Борисовна на сцене. Я видела живьем Филиппа Киркорова, и Алла Борисовна видела.Правда, я видела на сцене, а Алла Борисовна в душе», — написала супруга шоумена в следующем посте.

А вы видите сходство?

Фото: instagram

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