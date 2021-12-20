«Я же не плакальщица наемная инстаграмная!» Ирина Хакамада рассказала, как переживает потерю мужа

«Я кроме этого пережила уже столько всего! У меня ребенок болел раком. И выжил. Я ходила к террористам на «Норд-Ост», зная, что меня могут убить или оставить в заложниках... Нет смысла посвящать целый курс смерти мужа», - комментирует свою позицию Ирина.

Писательница признается, что пока не пережила потерю мужа. За 9 месяцев до ее поездки в Перу и в Бразилию, Владимир перенес очень тяжелую операцию на сердце и чудом выжил. Хакамада уговаривала его продолжить лечение. «Он отказывался, а я предупредила: «Помрешь». Вот и все».

Пара жила в открытых отношениях и обоих все устраивало. Владимир - четвертый муж Хакамады и она сама предложила ему открытый брак. И, как признается Ирина, в отличие от третьего мужа, который тоже был полигамен, но плевал на ее чувства, а «четвертый был очаровательный, он привязал к себе. Нежно и не обижая меня, научил меня этой модели, и я стала жить свободным графиком. Еще Володя увлек меня электронной музыкой. Это моя любовь и моя медитация. Он ее слушал дома, а я его потащила на тусовки. Дальше он по этим тусовкам начал летать так, что, может быть, сердце и не выдержало!»

Напомним, Бизнесмен Владимир Сиротинский умер 15 сентября.