«Я всегда жил скромно»: Дмитрий Колдун об отношении к деньгам, браку и пандемии

Бывший участник «Фабрики звезд» и «Евровидения» поделился в интервью «Комсомольской правде», что пандемия достаточно сильно сказалась на его гастрольном графике и выступлениях. Концерты, которые были назначены на май, уже отменены. А на самолете певец не летал уже больше года, все передвижения исключительно на машине. Несмотря на трудный период, артист отмечает, что с детства привык жить экономно. «У меня и трат-то больших нет, а спонтанные дорогие покупки - совсем не про меня. Нет таких вещей, на которые я могу вдруг взять и спустить большие сумы. Безрассуден я в романтических отношениях, а не с финансами», – рассказал Колдун.

Весь год изоляции Дмитрий провел дома со своей семьей, что только укрепило отношения с супругой. «Для артистов, которые постоянно пропадают на гастролях, этот "домашний арест" стал огромным стрессом. Но мне удалось сохранить брак, и надеюсь в этом году мы с женой отметим 20-ю годовщину нашей совместной жизни», – поделился певец.

Артист также вспомнил, как однажды имел отношения с продюсером, который забрал у него все, даже концертные костюмы. Сейчас Колдун работает без наставника, но имеет команду, которая помогает ему решать организационные вопросы. И совсем скоро мы увидим певца на Первом канале в шоу «Три аккорда».