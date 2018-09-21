«Я всегда немного влюблена»: звезда шоу «Песни» Кристина Кошелева — о чувствах, карьере и контроле

Проект «Песни» телеканала ТНТ давно завершился, но зрители все еще помнят и любят задорную красавицу Кристину Кошелеву, очаровавшую Макса Фадеева и в итоге подписавшую с ним контракт. Девушка рассказала порталу WMJ.ru, что очень серьезно относится к работе, но старается находить баланс между карьерой и личной жизнью.
«Сейчас карьера стоит на первом месте. Но и без любви нельзя, ведь она вдохновляет! Я считаю, что творческие люди вообще не могут жить без нее. Про себя лишь могу сказать, что я всегда немножко влюблена», — заявила Кристина.
При этом молодая певица добавила, что ей, как правило, интересны парни, «у которых большое и доброе сердце, а также хорошее чувство юмора». Но Кристина не потерпит рядом с собой тирана, который будет постоянно ее ревновать и контролировать.
Фото и видео: Instagram