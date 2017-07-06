В начале июня СМИ сообщали, что Дмитрий Шепелев возвращается на Первый канал в качестве ведущего новой передачи

Сегодня же эта информация подтвердилась. Как стало известно, Дмитрий будет вести ток-шоу «На самом деле», суть которого заключается в том, чтобы помочь близким людям разобраться в причинах конфликтах и преодолеть разногласия.

«В каждом споре есть две правды. И даже если ты уверен в собственной правоте, важно, сможешь ли ты услышать другого. Вопрос в том, готовы ли вы оба узнать всю правду? И еще добавлю: в нашей студии невозможно соврать. Ложь может сломать жизнь человека, уничтожить его карьеру, семью, его будущее. На протяжении долгого времени меня этой ложью покрывали, я знаю, как тяжело с этим жить. В этой программе я хочу помочь другим людям услышать друг друга, узнать правду и выяснить, что происходит с ними на самом деле», — сообщил ведущий в разговоре с «Телепрограммой».

Фото: instagram.com, eastnews.ru