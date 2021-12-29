«Восемь месяцев не давал интервью»: Плющенко вновь оказался в центре скандала в фигурном катании

«Лиза сделала два 3,5 акселя — сложнейшая программа была. Анечка каталась без очень сложных элементов. Точнее, она попыталась сделать четверной флип, но он не получился. Ошибка на тройном лутце — тройном риттбергере тоже была. Мы все все видели и все все понимаем... Я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы — и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме», — поделился своим мнением олимпийский чемпион с журналистами «Спорт Экспресс».

Кстати, контрольный прокат в свое время помог самому Плющенко попасть на Олимпиаду в Сочи.

Высказался спортсмен и о выступлении своей фигуристки Софьи, заявив, что и та откаталась лучше, чем Анна Щербакова.

«Я восемь месяцев не давал интервью, но тут нарушу молчание! Заметьте — я никого не трогал, ни на кого не нападал, трогают снова нас», — заявил Плющенко. «Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой (как там некоторые говорят, ноунеймом) Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, — обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира».

Плющенко также упомянул, что сложность программы его спортсменки была выше, чем у обладательницы бронзовой медали, да и к тому же Анна упала с четверного прыжка.