«Я вернулась к своему весу»: Ляйсан Утяшева рассказала о похудении и смене имиджа

Ляйсан Утяшева за последнее время не только похудела на 10 килограммов, но и кардинально изменила имидж, став блондинкой. Подписчики принялись гадать, с чем связаны такие радикальные перемены во внешнем виде. Предполагали разное – от разлада в семье до проблем со здоровьем.
Ляйсае Утяшева решила сама развеять слухи и записала видео для фолловеров. В ролике гимнастка и телеведущая рассказала, что она вернулась к своему привычному весу в 49 килограммов, который был у нее до рождения первого ребенка.
«Это мой нормальный вес, до первых родов я выглядела также», - сказала Ляйсан, демонстрируя фигуру перед зеркалом.
А смену цвета волос она объяснила простым девчачьим «хочу». «Я изменилась для фотосессии, но мне так понравился результат, что я решила его зафиксировать», - рассказала Утяшева подписчикам. Она также попросила не беспокоиться о ее здоровье отметив, что с ней все хорошо.
Напомним, перемену имиджа оценили не все поклонники. Многие раскритиковали Ляйсан за блонд.
А вам нравится, как сейчас выглядит спортсменка?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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