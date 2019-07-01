«Я вернулась к своему весу»: Ляйсан Утяшева рассказала о похудении и смене имиджа

Ляйсан Утяшева за последнее время не только похудела на 10 килограммов, но и кардинально изменила имидж, став блондинкой. Подписчики принялись гадать, с чем связаны такие радикальные перемены во внешнем виде. Предполагали разное – от разлада в семье до проблем со здоровьем.

Ляйсае Утяшева решила сама развеять слухи и записала видео для фолловеров. В ролике гимнастка и телеведущая рассказала, что она вернулась к своему привычному весу в 49 килограммов, который был у нее до рождения первого ребенка.