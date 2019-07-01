logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я вернулась к своему весу»: Ляйсан Утяшева рассказала о похудении и смене имиджа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Ляйсан Утяшева за последнее время сильно изменилась

Фото: Instagram
Спортсменка ответила на многочисленные вопросы подписчиков.

Ляйсан Утяшева за последнее время не только похудела на 10 килограммов, но и кардинально изменила имидж, став блондинкой. Подписчики принялись гадать, с чем связаны такие радикальные перемены во внешнем виде. Предполагали разное – от разлада в семье до проблем со здоровьем.

Ляйсае Утяшева решила сама развеять слухи и записала видео для фолловеров. В ролике гимнастка и телеведущая рассказала, что она вернулась к своему привычному весу в 49 килограммов, который был у нее до рождения первого ребенка.

День рождения Ляйсан Утяшевой

«Это мой нормальный вес, до первых родов я выглядела также», - сказала Ляйсан, демонстрируя фигуру перед зеркалом.

А смену цвета волос она объяснила простым девчачьим «хочу». «Я изменилась для фотосессии, но мне так понравился результат, что я решила его зафиксировать», - рассказала Утяшева подписчикам. Она также попросила не беспокоиться о ее здоровье отметив, что с ней все хорошо.

Ляйсан - о похудении и смене имиджа

Напомним, перемену имиджа оценили не все поклонники. Многие раскритиковали Ляйсан за блонд.

А вам нравится, как сейчас выглядит спортсменка?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...