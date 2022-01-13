«Я в раю!» Юлия Савичева после долгой разлуки воссоединилась с дочерью в Португалии
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Фото: Instagram @yuliasavicheva
Юлия Савичева и ее муж Александр Аршинов подали документы на получение вида на жительство в южной европейской стране, однако из-за пандемии коронавируса оформление затянулось. Полтора года родители не могли увидеться со своим ребенком.
И это наконец-то свершилось. Юлия опубликовала в Instagram свежие фотографии с 4-летней дочуркой и мужем. «Боже мой, какое же счастье! Я в раю», — подписала снимки артистка.
«Ура! Как же я счастлива за тебя», — поздравила Савичеву коллега по «Фабрике звезд» певица Виктория Дайнеко. Отметилась в комментариях и Лариса Долина, которая написала: «Урааааа! Произошло воссоединение! Рада очень за тебя, Юляш».
Юлия Савичева уже сталкивалась с критикой в свой адрес. Многие не понимали, почему певица отправила своего ребенка к родителям мужа. Савичева тогда заявила, что малышке будет лучше расти в теплой стране на берегу моря, она постоянно созванивается с дочерью по видео и старается как можно чаще сама летать в Португалию.
Коррективы в полеты внесла пандемия. Юлия не смогла так часто прилетать к дочери. Летом она пожаловалась, что уже год не видела ребенка.
Папа Анечки композитор Александр Аршинов смог вылететь к дочери раньше, чем Юлия. Они вместе встретили Новый год.
Фото: Instagram