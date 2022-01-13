«Я в раю!» Юлия Савичева после долгой разлуки воссоединилась с дочерью в Португалии

Юлия Савичева уже сталкивалась с критикой в свой адрес. Многие не понимали, почему певица отправила своего ребенка к родителям мужа. Савичева тогда заявила, что малышке будет лучше расти в теплой стране на берегу моря, она постоянно созванивается с дочерью по видео и старается как можно чаще сама летать в Португалию.

Коррективы в полеты внесла пандемия. Юлия не смогла так часто прилетать к дочери. Летом она пожаловалась, что уже год не видела ребенка.

Папа Анечки композитор Александр Аршинов смог вылететь к дочери раньше, чем Юлия. Они вместе встретили Новый год.