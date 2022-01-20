«Я такая была дура»: Светлана Пермякова рассказала о двух абортах

Печальный опыт повторился второй раз, ровно через год. И вновь Светлана позволила себе вольности со случайным знакомым. «Знакомство в электричке, романтические гуляния. Я ему сказала, что беременна, а он ответил: «Нет». Я такая была дура! Посылает господь… А ты не готов!» — откровенно рассказала актриса.

Конечно, такие события в жизни — трагедия для каждой женщины. Светлана не смогла сдержать эмоций: «Когда из наркоза выходила, помню, что рыдала и говорила, что я хочу детей. И у меня лактация началась. Приезжаю на репетицию, а у меня молоко».

Светлана Пермякова впервые стала матерью только в сорок. Ее дочери Варваре уже почти десять лет. Отцом девочки стал помощник артистки Максим Скрябин, который младше Пермяковой на 17 лет. Светлане в феврале исполнится пятьдесят.