Владимир Пресняков и Наталья Подольская поделились трогательными видеороликами.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков — большие поклонники горных лыж. Сейчас семья отдыхает на одном из горнолыжных курортов Тироля — Китцбюэле. Родители решили приобщить сына Артемия к семейному хобби, купили ему экипировку — и поставили двухлетнего наследника на горные лыжи. Малыш учится кататься всего два дня, но уже сейчас держит равновесие.

«Это Первые Шаги на лыжах Темки !Я так мечтал об этом!!!», — написал гордый отец.