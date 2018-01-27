«Я так мечтал об этом»: Владимир Пресняков научил двухлетнего сына кататься на горных лыжах
Фото из Instagram Натальи Подольской
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская поделились трогательными видеороликами.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков — большие поклонники горных лыж. Сейчас семья отдыхает на одном из горнолыжных курортов Тироля — Китцбюэле. Родители решили приобщить сына Артемия к семейному хобби, купили ему экипировку — и поставили двухлетнего наследника на горные лыжи. Малыш учится кататься всего два дня, но уже сейчас держит равновесие.
«Это Первые Шаги на лыжах Темки !Я так мечтал об этом!!!», — написал гордый отец.
Мальчик занимается с детским инструктором. «Мама рядом и очень зря. Мамам нельзя быть в поле зрения на занятиях у таких малышей. При виде мамы только на йучки. Раскис. Удрала. Раскисла я... может все-таки рано ему?? Сижу грущу. Но Тема мой герой», — рассуждает Наталья.