«Я стремительно набираю вес»: Анита Цой пожаловалась на свою фигуру

Борьба с лишним весом — «больное место» многих девушек и звезды — не исключение. В минувшем году певица Анита Цой рассказала об экстремальном похудении — за три месяца артистке удалось избавиться от 14 килограммов. Многочисленные подписчики восхищались силой воли Аниты и ее потрясающим внешним видом — 48-летняя певица выглядела в два раза моложе. Однако несколько часов назад Анита пожаловалась в блоге на то, что поправилась: «Привет, любимые. Всё, как на духу. Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной!🙈 При этом: я отлично себя чувствую, у меня много сил, отличное настроение, сижу на ПП. Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю сложные трюковые элементы. Подтверждение этому мой новый клип «Неисправимая», который вы скоро увидите. Но несмотря на это, я стремительно набираю вес. Раздражает, что все концертные костюмы становятся малы. Но есть и плюсы. На лице, вообще, ни одной морщинки.☺️ И что самое главное - поклонники мои песни меньше любить не стали. 🔥🙏 Стрелка весов уже 75 кг, но я не оставляю надежды на то, что смогу вернуть себе былую стройность, хотя бороться становится все сложнее. Что будем делать? Какие будут предложения? Или забить на всё и продолжать радоваться жизни?».
«Думаю Анита нужно принимать себя такой какая есть! И будет счастье!❤️❤️❤️ Вы очень позитивная, хорошо выглядите и думаю что многие просто не заметят Ваши лишние кг», «Это нормально для женщин в определенном возрасте ) Потеряете стройность - обретете соблазнительную пухлость», «Нужно "забить", здоровье дороже…», «Анита! Пожалуйста! Не надо" забить на всё "!!! Если есть раздражение на костюмы, которые не лезут, лучшее средство -это фрукты и овощи! А может это мышцы, ведь вы много работаете?», «Ничего страшного, значит так организму сейчас хочется) забивать не надо, но так как у тебя правильный образ жизни и всё вернётся назад, ты же умница!!!» — пишут Аните поклонники.
А что Вы бы посоветовали Аните Цой?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: Instagram
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