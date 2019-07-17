«Я стремительно набираю вес»: Анита Цой пожаловалась на свою фигуру

Борьба с лишним весом — «больное место» многих девушек и звезды — не исключение. В минувшем году певица Анита Цой рассказала об экстремальном похудении — за три месяца артистке удалось избавиться от 14 килограммов. Многочисленные подписчики восхищались силой воли Аниты и ее потрясающим внешним видом — 48-летняя певица выглядела в два раза моложе. Однако несколько часов назад Анита пожаловалась в блоге на то, что поправилась: «Привет, любимые. Всё, как на духу. Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной!🙈 При этом: я отлично себя чувствую, у меня много сил, отличное настроение, сижу на ПП. Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю сложные трюковые элементы. Подтверждение этому мой новый клип «Неисправимая», который вы скоро увидите. Но несмотря на это, я стремительно набираю вес. Раздражает, что все концертные костюмы становятся малы. Но есть и плюсы. На лице, вообще, ни одной морщинки.☺️ И что самое главное - поклонники мои песни меньше любить не стали. 🔥🙏 Стрелка весов уже 75 кг, но я не оставляю надежды на то, что смогу вернуть себе былую стройность, хотя бороться становится все сложнее. Что будем делать? Какие будут предложения? Или забить на всё и продолжать радоваться жизни?».