«Я стала тетей»: Татьяна Навка показала милое фото с дочкой и с новорожденным малышом

Фигуристка Татьяна Навка решила поделиться с поклонниками важным событием из жизни своей семьи. Ее младшая сестра Наталья впервые стала мамой. Пока неизвестно, кого именно родила девушка — мальчика или девочку, — но Татьяна уже опубликовала снимок с малышом в своем микроблоге.

«А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей», — написала Навка в Instagram.