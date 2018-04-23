«Я стала тетей»: Татьяна Навка показала милое фото с дочкой и с новорожденным малышом

Фигуристка Татьяна Навка решила поделиться с поклонниками важным событием из жизни своей семьи. Ее младшая сестра Наталья впервые стала мамой. Пока неизвестно, кого именно родила девушка — мальчика или девочку, — но Татьяна уже опубликовала снимок с малышом в своем микроблоге.
«А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей», — написала Навка в Instagram.
Часть поклонников засыпала Татьяну вопросами, другая часть просто умилилась снимком, на котором, помимо спортсменки и крохи-племянника (или племянницы), позирует также маленькая Надя Пескова — младшая дочь Навки и ее супруга Дмитрия Пескова.
Passion.ru присоединяется к поздравлениям Наталье Навке и ее родным.
Фото: Instagram