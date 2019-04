«Я скоро вернусь»: Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психиатрической клинике

Пик популярности Бритни Спирс пришелся на конец 90-х — начало 2000-х. В 1998 году она сняла видео на песню Hit me baby one more time. После этого ее карьера пошла в гору: певицу признали одной из самых успешных исполнительниц десятилетия в США, и она попала в двадцатку самых богатых женщин из мира шоу-бизнеса.

Проблемы и скандалы начались в жизни певицы после развода с танцовщиком Кевином Федерлайном. Они были женаты всего два года, в браке родились двое сыновей, опеку над которыми оспаривали в суде. В 2007 году мальчиков отдали отцу. Вскоре последовали скандалы, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков. За последние десять лет Спирс не раз попадала в психиатрические клиники.