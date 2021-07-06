Саша Бортич показала фотографии с кольцом и в свадебном платье: «Я сказала "да!"»
Саша Бортич стала мамой еще в прошлом году — у нее родился сын от ее возлюбленного. Мальчика назвали Александром, и с тех пор молодая мама часто делится с подписчиками кадрами из жизни малыша.
Уже много лет она счастлива в отношениях с Евгением Савельевым, основателем школы ораторского искусства «Король говорит!». Поженились ли влюбленные, неизвестно.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bortich
А сегодня, 6 июля, актриса поделилась эффектными кадрами с фотосессии в свадебном платье
«Я сказала "да", но он не был так счастлив», — в своем духе прокомментировала снимки актриса.
На кадрах Саша позирует в очень женственном платье с пышными рукавами-фонариками, к которому надела жемчужные серьги-кольца и утонченные желтые босоножки. Компанию на фотосессии составил ее домашний любимец.
В комментариях Сашу поздравили поклонники и коллеги, среди которых Юлия Снигирь и Дарья Повереннова.
Фото: Instagram Саши Бортич
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