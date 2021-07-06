Саша Бортич показала фотографии с кольцом и в свадебном платье: «Я сказала "да!"»

Саша Бортич стала мамой еще в прошлом году — у нее родился сын от ее возлюбленного. Мальчика назвали Александром, и с тех пор молодая мама часто делится с подписчиками кадрами из жизни малыша.

Уже много лет она счастлива в отношениях с Евгением Савельевым, основателем школы ораторского искусства «Король говорит!». Поженились ли влюбленные, неизвестно.