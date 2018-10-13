«Я сейчас чересчур стройная»: Лера Кудрявцева недовольна фигурой после родов

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой в августе, а спустя три недели после родов вышла из декрета. Стройная фигура блондинки и короткий декретный отпуск навели поклонников на мысли о суррогатной матери, выносившей дочь Кудрявцевой и ее супруга Игоря Макарова, однако Лера яростно опровергает подобные домыслы.
12 октября состоялся праздник в честь 25-летнего юбилея телеканала НТВ, гостьей которого стала молодая мама. В интервью порталу «7 дней» Лера призналась, что не очень довольна своей фигурой: «Я ее сейчас еще восстанавливаю — стараюсь набрать вес, который был до беременности. Мне кажется, я сейчас чересчур стройная. Во время беременности я очень сильно похудела. Не специально, конечно. Наоборот, переживала по этому поводу». Как подчеркнула телеведущая, есть редкий тип будущих мам, которые во время беременности не набирают вес, а наоборот, сбрасывают его: «Про таких есть поговорка: «Маму съел ребенок». Это как раз мой случай».
В отличие от Кудрявцевой, другая молодая мама, актриса Анна Хилькевич, до сих не может прийти в форму после вторых родов: «Бросаю все силы на восстановление прежнего подтянутого вида))) честно говорю, со вторым восстановление идет медленней) но есть уже проверенные временем и опытом средства, поэтому под рукой, например, дренажная щетка». Кроме того, звезда сериала «Универ» утверждает, что старается не переживать из-за своего лишнего веса, тем более что в первые две недели после родов естественным образом у нее «ушло» 10 килограммов: «В Сети я наткнулась на такой комментарий: «Хилькевич! Че прячешь фигуру?! Ты сейчас весишь 66-67 кг! Поэтому фоткаешься по пояс!» Я не прячусь, меня просто дети фоткать еще не научились. Вешу я сейчас уже 55 кг (минус 10 с момента родов), скоро планирую сбросить еще 6 кг — и влезу в свои новые красивые брючки. Диета при грудном вскармливании, быстрый темп по жизни и массажи — мои помощники по возвращению в прежний размер!».
Фото: instagram