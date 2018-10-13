«Я сейчас чересчур стройная»: Лера Кудрявцева недовольна фигурой после родов

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой в августе, а спустя три недели после родов вышла из декрета. Стройная фигура блондинки и короткий декретный отпуск навели поклонников на мысли о суррогатной матери, выносившей дочь Кудрявцевой и ее супруга Игоря Макарова, однако Лера яростно опровергает подобные домыслы.

12 октября состоялся праздник в честь 25-летнего юбилея телеканала НТВ, гостьей которого стала молодая мама. В интервью порталу «7 дней» Лера призналась, что не очень довольна своей фигурой: «Я ее сейчас еще восстанавливаю — стараюсь набрать вес, который был до беременности. Мне кажется, я сейчас чересчур стройная. Во время беременности я очень сильно похудела. Не специально, конечно. Наоборот, переживала по этому поводу». Как подчеркнула телеведущая, есть редкий тип будущих мам, которые во время беременности не набирают вес, а наоборот, сбрасывают его: «Про таких есть поговорка: «Маму съел ребенок». Это как раз мой случай».