Телеведущая прилетела в Москву, чтобы принять участие в «Секрете на миллион»

В апреле этого года стало известно о пагубной зависимости телеведущей Даны Борисовой. Мама знаменитости в эфире программы «Пусть говорят» сообщила о проблемах дочери и попросила помочь. После этой передачи Дане помогли устроиться в специализированный центр в Таиланд, где телеведущая успешно прошла курс реабилитации.

Некоторое время назад Дана специально прилетела в Москву, чтобы откровенно рассказать о своей зависимости в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Стоит отметить, что разговор оказался очень непростым для всех участников популярного шоу.

В эфире «Секрета на миллион» телеведущая рассказала, как и когда начала принимать наркотики. Как считает сама Дана, в том, что у нее возникла пагубная зависимость, в определенной мере виноваты и ее бывшие мужья: «Я себя не любила, мне не нравилось, как я выглядела. Мои мужчины навязали мне мысль, что я некрасивая. А еще я хотела доказать людям, которые пишут про меня гадости в интернете, что я не такая, я хорошая. С помощью препаратов снимала эту боль. Единственное время, когда я вообще не пила и ничего не принимала, — период беременности и кормления грудью. Сейчас я научилась любить себя такой, какая я есть».

Кадр из передачи

Воспоминания о сложном периоде жизни для телеведущей болезненны. Именно поэтому Дана удалила старые фотоснимки, считая, что выглядит на них совершенно неадекватной. Кроме того, в настоящее время у знаменитости поменялся круг общения: в ее жизни больше нет места людям, с которыми ее связывали прежние нездоровые интересы.

Дана уверена, что ей удалось победить зависимость, и теперь она стремится и готова помогать людям, оказавшимся в подобной беде.

Проблемы со здоровьем повлияли на отношения телеведущей с дочерью Полиной. Сейчас 10-летняя девочка живет с отцом и больше не хочет жить с мамой. Напомним, некоторое время назад в СМИ появилась информация о лишении Даны родительских прав. Адвокат телеведущей, который появился в студии «Секрета на миллион», опроверг эти слухи, заявив, что она не лишена родительских прав и может видеться с ребенком в любое время. Однако, отец Полины, бывший муж Даны Максим Аксенов, препятствует этому. По словам адвоката, если в ближайшее время ситуация не изменится, то они намерены обращаться в суд и добиваться разрешения на общение матери с ребенком в судебном порядке.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Авг 26 2017 в 11:35 PDT