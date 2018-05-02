«Я сделала подпольный аборт в 16 лет»: Успенская рассказала Кудрявцевой главную тайну своей жизни

В одном из выпусков телепрограммы «Секрет на миллион» Любовь Успенская решилась ответить на вопрос из последнего конверта, который, как известно, самый непростой и стоит 1 миллион рублей. Ведущая шоу Лера Кудрявцева заявила, что в юности певица совершила убийство.

Оказалось, что речь идет об аборте, который Любовь Залмановна сделала еще совсем девочкой. «Мне еще не было и 16 лет, а он был музыкант, ему был 30. Он говорил: я —мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Я поняла, что если я не соглашусь, то я его больше не увижу. Мне очень хотелось его не потерять. Я забеременела с первого же раза», — призналась Успенская.