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«Я сделала подпольный аборт в 16 лет»: Успенская рассказала Кудрявцевой главную тайну своей жизни

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Фото из Instagram Любови Успенской
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64-летняя Любовь Успенская стала героиней шоу «Секрет на миллион».

В одном из выпусков телепрограммы «Секрет на миллион» Любовь Успенская решилась ответить на вопрос из последнего конверта, который, как известно, самый непростой и стоит 1 миллион рублей. Ведущая шоу Лера Кудрявцева заявила, что в юности певица совершила убийство.

Оказалось, что речь идет об аборте, который Любовь Залмановна сделала еще совсем девочкой. «Мне еще не было и 16 лет, а он был музыкант, ему был 30. Он говорил: я —мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Я поняла, что если я не соглашусь, то я его больше не увижу. Мне очень хотелось его не потерять. Я забеременела с первого же раза», — призналась Успенская.

Рассказывать своим родителям о беременности Любовь побоялась, поэтому решилась на подпольный аборт. По знакомству был найден доктор, который взялся за дело. Позже он сообщил девушке, что у нее была двойня.

Последствия процедуры обернулись для Любови настоящим кошмаром. Успенская была уверена: после перенесенного она больше не сможет никогда стать мамой. «Бог меня наказал за этот аборт, — рассказала певица. — Позже, уже в браке с первым мужем, я захотела детей. Забеременела, но мои мальчики, тоже двойняшки, появились на свет раньше срока и погибли. Потом я все годы страдала и думала, что мне больше не суждено иметь детей, потому что я совершила вот такую ошибку… А когда я забеременела Танечкой уже в четвертом браке, я поняла, что Господь меня простил и посчитал, что я заслужила быть матерью».

Фото: Instagram

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