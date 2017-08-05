37-летняя Анна Семенович рассказала, с кем встречается

О личной жизни Анны Семенович известно не так много, как хотелось бы прессе и фанатам. Популярная певица старательно избегает разговоров о своем избраннике. Поклонники певицы даже стали сомневаться в его наличии, но артистка заверила их: ее сердце несвободно.

Возлюбленный Анны не относится к миру шоу-бизнеса, более того — она старается оберегать его от этого вляния. «Я уважаю желание моего мужчины не быть публичным. Мои близкие не виноваты, что у меня такая профессия и я известна. Это был мой выбор, но не их», — призналась она во время одной из онлайн-трансляций, в которых отвечала на вопросы подписчиков своего блога.

«Я счастлива в личной жизни. Но на то она и личная, чтобы про нее не распространяться», — сообщила она.

В последнее время певица действительно буквально светится от счастья, стала чаще говорить о детях. Судя по всему, нам стоит ждать от нее радостных новостей.