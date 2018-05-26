«Я ранен, может, и убит»: Сергей Шнуров рассказал о своем разводе с женой в стихах

Поклонники одной из самых заметных пар отечественного шоу-бизнеса — Сергея и Матильды Шнуровых — были немало удивлены, узнав, что супруги разводятся. В своем Instagram лидер группы «Ленинград» сам сообщил о разводе с женой, попросив журналистов не нарушать их личное пространство. Спустя несколько часов после объявления об изменениях своего семейного статуса музыкант опубликовал стихотворение, посвященное бывшей жене.

«Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может, и убит.

И кровь сочится межу строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно.

Ошибки нет, я не учту.

Мне есть, что вспомнить этой ночью», — пишет Сергей, отмечая, что упустил свою мечту.