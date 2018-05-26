«Я ранен, может, и убит»: Сергей Шнуров рассказал о своем разводе с женой в стихах

Поклонники одной из самых заметных пар отечественного шоу-бизнеса — Сергея и Матильды Шнуровых — были немало удивлены, узнав, что супруги разводятся. В своем Instagram лидер группы «Ленинград» сам сообщил о разводе с женой, попросив журналистов не нарушать их личное пространство. Спустя несколько часов после объявления об изменениях своего семейного статуса музыкант опубликовал стихотворение, посвященное бывшей жене.
«Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может, и убит.
И кровь сочится межу строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть, что вспомнить этой ночью», — пишет Сергей, отмечая, что упустил свою мечту.
«Я есть - кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придётся отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счёт».
Поклонники поддерживают музыканта, надеясь, что пара снова воссоединится.
Напомним, Елена (Матильда) Мозговая стала третьей женой эпатажного фронтмена «Ленинграда». До этого Сергей Шнуров был женат на Марии Исмагиловой, в браке с которой родилась дочь Серафима. Вторая супруга музыканта — Светлана Костицына, подарившая ему сына Аполлона. Сергей и Матильда Шнуровы прожили в браке около восьми лет.
Фото: instagram