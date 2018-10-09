«Я прибавила в весе, но и в мастерстве»: Милявская откровенно рассказала о своей фигуре, личной жизни и отношениях с экс-мужем Цекало

Артистка призналась, что очень нерегулярно занимается сексом с супругом, поскольку иногда подолгу уезжает. Но и она, и Дмитрий Иванов относятся к такой ситуации с пониманием. «Сейчас у меня бывает два-три раза в месяц, бывает, что ни разу, — сообщила Лолита. — Ну а как, если меня месяц может не быть дома? Когда я не была замужем, я могла себе позволять разные вольности на гастролях. И я не буду стесняться, потому что это нормальная жизнь. Но если я в отношениях, сходить налево для меня табу».

Милявская также добавила, что сейчас вполне нейтрально относится к экс-супругу Александру Цекало, и это взаимно: «Одно радует, что мы оба стареем. Это человек, у которого психология главного бухгалтера, но при этом с большими творческими амбициями. Мы не общаемся. Мы очень давно не виделись, но он всегда со мной здоровается, он воспитанный человек».

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