«Я практически с детства хотела за него замуж»: певица Ханна о супруге и своей довольно скромной свадьбе

Певица Ханна дала интервью порталу WMJ.ru о том, как начинались ее отношения с мужем Павлом Курьяновым, известным под прозвищем Пашу. Девушка рассказала, что почти 8 лет назад, когда ей было всего 19, она увидела Павла в каком-то телесюжете и заявила маме, что хочет именно такого супруга. А спустя несколько недель Ханна (настоящее имя певицы — Анна Иванова, — прим. ред.) встретила Пашу в Турции, где участвовала в конкурсе красоты.

«Он нагло ко мне "подъехал" и сначала безумно не понравился. Потом мы стали случайно встречаться в разных городах по всему земному шару, и в конце концов я поняла, что это действительно судьба, тем более что Паша очень изменился всего за пару лет», — объяснила Ханна.