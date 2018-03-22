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«Я практически с детства хотела за него замуж»: певица Ханна о супруге и своей довольно скромной свадьбе

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Павел Курьянов и Ханна
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27-летняя певица Ханна рассказала, как познакомилась с супругом — директором лейбла Black Star Павлом Курьяновым — и о том, как прошла ее свадьба.

Певица Ханна дала интервью порталу WMJ.ru о том, как начинались ее отношения с мужем Павлом Курьяновым, известным под прозвищем Пашу. Девушка рассказала, что почти 8 лет назад, когда ей было всего 19, она увидела Павла в каком-то телесюжете и заявила маме, что хочет именно такого супруга. А спустя несколько недель Ханна (настоящее имя певицы — Анна Иванова, — прим. ред.) встретила Пашу в Турции, где участвовала в конкурсе красоты.

«Он нагло ко мне "подъехал" и сначала безумно не понравился. Потом мы стали случайно встречаться в разных городах по всему земному шару, и в конце концов я поняла, что это действительно судьба, тем более что Паша очень изменился всего за пару лет», — объяснила Ханна.

Звезда рассказала также, что не хотела устраивать пышную свадьбу и давно мечтала сыграть ее именно на острове Капри в Италии, поскольку очень любит это место. Ее подвенечное платье было недорогим и от неизвестного молодого дизайнера. Пара пригласила на торжество лишь самых близких. Церемония прошла в июле 2015 года.

«Штампы в наших паспортах абсолютно ничего не изменили. Я так же знаю, что это мой человек и я проживу с ним до конца своих дней, как знала это и в начале романа», — добавила исполнительница.

Фото: Instagram

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