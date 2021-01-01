«Я поняла, что не могу встать»: Анна Седокова рассказала о тяжелом новогоднем концерте

Анна Седокова, которая на Новый год выступала в Сочи, в Красной поляне, рассказала, что выступление далось ей с огромным трудом. Из-за ледяного дождя рейс в Домодедово надолго задержали, и перелет был трудным и утомительным. Приехав в гостиницу, Анна поняла, что плохо себя чувствует.

«После нашего очень длинного перелета, добравшись в гостиницу в 21.00 вчера я поняла, что не могу встать. Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага. А ровно в 22.50 должна была выйти на сцену, где меня очень ждали. Нужно было взять себя в руки и собраться. Но как если каждое движение создавало такую дикую боль. Как я выйду на сцену и буду дарить праздник? ⠀ Но у меня не было другого выхода. Заплетая косички я думала, что это будет мой крайний концерт. Упаду там и подарю незабываемые впечатления», — пишет Анна, и признается, что ей пришлось взять себя в руки, принять горячую ванну и несколько таблеток обезболивающего.