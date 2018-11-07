«Я понимала, что я — эпизод в его жизни»: актриса Ирина Бразговка 17 лет скрывала дочь от Андрея Кончаловского

«Он не говорил о будущем. Он говорил о моей профессии, о том, что надо очень много работать. Мы очень часто слушали музыку очень хорошую, он тогда искал к "сибириаде" фонограмму и ставил музыку, которая вдохновляла его. <...> Когда уже перед отъездом, к концу годанашего общения, он сказал: "Ну ты же знаешь, что я скоро уеду?", — и попросил никому об этом не говорить, потому что тогда это не очень приветствовалось. И уехал», — вспоминает актриса.

«Когда я поняла, что беременна, я пришла в ужас. Серьезно. У меня ни квартиры, ни мужа, работа гастрольная, денег немного. Жить главное негде было, я жила у друзей. Я грешным делом решила, что избавлюсь от ребенка, я не потяну такой груз», — рассказала Ирина.

Отцу сообщить не представлялось возможным: «Нет. Куда? На деревню дедушке? Я даже не знала, куда он уехал — в Америку, во Францию, в Италию».

Но, будучи беременной, актриса влюбилась в другого мужчину. Он помогал ей выхаживать маленькую Дашу, когда она родилась (малышка много болела). Через год после рождения первой дочери у них родилась общая дочь Саша. Замуж актриса так и не вышла: у этого мужчины тоже была другая семья.

О том, что у них растет дочь, режиссер узнал через 17 лет: «Я никогда не хотела говорить с ним об этом».