«Я понимала, что я — эпизод в его жизни»: актриса Ирина Бразговка 17 лет скрывала дочь от Андрея Кончаловского

Сегодня гостьей передачи «Судьба человека» Бориса Корчевникова стала актриса Ирина Бразговка. Несколько лет назад она призналась, что отец ее старшей дочери — режиссер Андрей Кончаловский, с которым она встречалась около года, несмотря на то, что он был женат. На тот момент ей было 19 лет.
«Мне всегда нравились мужчины постарше. Я знала, что у него есть жена, но меня, господи прости меня, это не интересовало совсем. Я настолько доверяла ему как человеку, как личности, я верила, что он ничего не сделает противоестественного и безнравственного. <...> Я понимала, что это ненадолго. Но он меня любил», — уверена она.
«Это было неслучайно, хотя тогда мне так не казалось. Саша Панкратов-Черный, мой сокурсник с которым мы учились на параллельных факультетах во ВГИКе. Он позвонил и сказал: "Почему бы тебе не приехать в такое хорошее место, мы сидим тут в ресторане в Доме Кино, тут вот Андрей Сергеевич, он тебя приглашает". Я говорю: "Какой Андрей Сергеевич?" — "Кончаловский" — "Как это приглашает?" — "Ну вот говорит, Саш, позвони этой рыжей, давай ее позовем" — "Ну пускай он сам позвонит тогда и пригласит меня". Я пошла в свою комнатку, села, жду. Никто не звонит. Час, два, три. Не позвонил.Звонок раздался в другой день, и когда я услышала тот голос, который знал по-моему весь Советский Союз, тогда я поняла, что да, я поеду. Они сидели в Доме Кино в ресторане. Он сказал "Приезжай" — "Хорошо". Есть такие моменты, когда ты понимаешь, что — иди, делай, лети, будь что будет. Это было ужасно, потому что я чувствовала себя как голый на площади. Там сидели все мужчины, меня рассматривали. Александр Панкратов-Черный, Андрей Сергеевич, кто-то еще. Мне предложили выпить водочки, я не выпила. Вы сейчас можете подумать, Боря, что он решил меня напоить. Нет, конечно», — поделилась Бразговка.
После этого вечера Кончаловский пригласил свою избранницу на дачу, где в итоге познакомил с мамой. А на обратном пути поцеловал ее в такси.
«Он не говорил о будущем. Он говорил о моей профессии, о том, что надо очень много работать. Мы очень часто слушали музыку очень хорошую, он тогда искал к "сибириаде" фонограмму и ставил музыку, которая вдохновляла его. <...> Когда уже перед отъездом, к концу годанашего общения, он сказал: "Ну ты же знаешь, что я скоро уеду?", — и попросил никому об этом не говорить, потому что тогда это не очень приветствовалось. И уехал», — вспоминает актриса.
«Когда я поняла, что беременна, я пришла в ужас. Серьезно. У меня ни квартиры, ни мужа, работа гастрольная, денег немного. Жить главное негде было, я жила у друзей. Я грешным делом решила, что избавлюсь от ребенка, я не потяну такой груз», — рассказала Ирина.
Отцу сообщить не представлялось возможным: «Нет. Куда? На деревню дедушке? Я даже не знала, куда он уехал — в Америку, во Францию, в Италию».
Но, будучи беременной, актриса влюбилась в другого мужчину. Он помогал ей выхаживать маленькую Дашу, когда она родилась (малышка много болела). Через год после рождения первой дочери у них родилась общая дочь Саша. Замуж актриса так и не вышла: у этого мужчины тоже была другая семья.
О том, что у них растет дочь, режиссер узнал через 17 лет: «Я никогда не хотела говорить с ним об этом».
Фото: кадры из эфира